انتهت - مانشستر سيتي (2)-(1) وست هام

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد

ق 94: جوووول مانويل لانزيني يسجل الهدف الأول لوست هام

ق 89: جووووووول فيرناندينيو والثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 تصويبة يتصدىى لها فابيانسكي ويتابعها محرز ويتصدى لها فابيانسكي مجددا.

ق. 36 محرز ينفرد ويسدد في المرمى لكن المدافع ينقذها من على الخط.

ق. 33 جوووول أووول عن طريق جوندوجان. عرضية من محرز قابلها إلكاي بلمسة في المرمى.

ق. 16 جووول ملغي لسيتي بعدما سجل رياض محرز من وضعية تسلل.

ق. 15 ركنية من جوندوجان قابلها لابورت برأسية بجانب القائم.

ق. 6 تصويبة قوية من ووكر بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام يونايتد
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