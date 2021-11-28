تشكيل المصري – ثروت يحرس المرمى.. وحجاج عويس ظهير أيمن

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

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يحرس عصام ثروت مرمى المصري أمام بيراميدز، فيما يبدأ حجاج عويس كظهير أيمن.

أعلن معين شعباني مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة ريفرز يونايتد في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري شهد البدء بـ أوستين أموتو في الهجوم، فيما يحرس عصام ثروت المرمى لأول مرة هذا الموسم على حساب أحمد مسعود.

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ويبدأ حجاج عويس كظهير أيمن على حساب كريم العراقي، فيما يقود إسلام صلاح الدفاع بجانب عمرو موسى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: حجاج عويس – إسلام صلاح – عمرو موسى – أحمد شديد قناوي.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا.

أمامهما: محمد عبد اللطيف "جريندو" – حسن علي – محمد عنتر.

الهجوم: أوستين أموتو.

ويلتقي المصري مع ريفرز يونايتد بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

الكونفدرالية الإفريقية المصري
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