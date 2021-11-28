تشكيل مانشستر سيتي - خيسوس ومحرز يقودان الهجوم أمام وست هام
الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 15:15
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
ويقود رياض محرز وجابرييل خيسوس التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: إيديرسون
الدفاع: كايل والكر - روبن دياش - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو
الوسط: جوندوجان - رودري - بيرناردو سيلفا
الهجوم: رحيم سترلينج - خيسوس - رياض محرز.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث مؤقتا برصيد 26 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي.