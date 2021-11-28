تشكيل بيراميدز – السعيد ورمضان وفتحي أساسيون أمام مانياما

يقود محمود وادي هجوم بيراميدز، فيما يبدأ عبد الله السعيد، ورمضان صبحي كأساسيين أمام مانياما.

أعلن إيهاب جلال مدرب بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مانياما الكونغولي، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل بيراميدز شهد البدء بـ شريف إكرامي في حراسة المرمى، فيما يبدأ محمود وادي في الهجوم.

ويتواجد إريك تراروي كمحور ارتكاز بجانب نبيل عماد "دونجا".

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إريك تراوري.

أمامهما: إبراهيم عادل – عبد الله السعيد - رمضان صبحي.

الهجوم: محمود وادي.