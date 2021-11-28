مدرب برايتون: صافرات الاستهجان؟ ربما يجب علي دراسة تاريخ النادي

أبدى جراهام بوتر مدرب برايتون إنزعاجه من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الفريق على الرغم من الموسم الرائع الذي يقدمه.

وتعادل برايتون مع ليدز يونايتد بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعبه، ليصل للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإنجليزي بدون تحقيق الفوز.

وأطلقت جماهير برايتون صافرات استهجان نحو المدرب واللاعبين عقب المباراة بسبب غياب الفوز.

وقال بوتر في تصريحات عقب المباراة: "يحق لهم إبداء آرائهم، ولكن أنا مختلف معاهم كليا، ليك أن تفهم اللعبة وتفهم من نلعب ضده وكيف لعبنا وماذا فعلنا،".

وتابع "اعتقد أننا نحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ربما أحتاج إلى القليل من الدروس في تاريخ هذا النادي".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد جدا، وأظهرنا شخصية وشجاعة كبيرة أمام فريق سيجعل الأمور صعبة عليك بسبب طريقتهم الدفاعية".

وأتم "لقد صنعنا العديد من الفرص، وساهم لامبتي وتوسارد في ذلك، لذلك فلدينا الكثير من الإيجابيا لأكون صادقا معك فأنا سعيد حقا".

وكان برايتون قد حقق فوزه الأخير في الدوري خلال مباريات الجولة الخامسة عندما فاز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويحتل برايتون المركزالثامن في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المربع الذهبي.