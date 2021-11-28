توريس بعد الخسارة أمام برشلونة: نحن الفريق الوحيد الذي لم يحصل على ركلة جزاء

أبدى باو توريس مدافع فياريال غضبه من أداء التحكيم في مباراة فريقه مع برشلونة والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

وقال توريس عقب المباراة: "نحن الفريق الوحيد الذي لم يحصل على ركلة جزاء لصالحه، ولم نحصل على أي شيء أمام برشلونة".

وأضاف "كل شيء مُنح إليهم، هذا كان مستحيلا".

وأبدى مدافع فياريال اعتقاده أن فياريال كان يستحق ركلة جزاء بداعي لمسة يد على جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، حيث قال: "أراها واضحة للغاية".

واعتبر توريس أن ركلة الجزاء التي نالها برشلونة بسبب عرقلة خوان فويث للبرازيلي فيليبي كوتينيو، إلا أنه يرى أن برشلونة نال كل ما يستحقه بينما لم يحصل فياريال على أي شيء.

يذكر أن برشلونة رفع رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما تراجع فياريال إلى المركز الثاني عشر بتجمد رصيده عند 16 نقطة.