اكتمال المتأهلين لـ كأس العالم للأندية.. خطأ بيريرا يهدي بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

دافيد لويز - فلامينجو

حقق بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على فلامينجو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

أحرز أهداف المباراة كل من رافاييل فييجا، وديفيرسون، بينما سجل جابرييل باربوسا هدف فلامينجو الوحيد.

تقدم فييجا بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من جوستافو جوميز نحو مايكي الذي هيأ الكرة لفييجو القادم من الخلف ليسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس دييجو ألفيش.

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وفي الدقيقة الـ 72 تعادل جابرييل باربوسا بعدما تلقى تمريرة من دي أراسكايتا لينفرد من الجهة اليسرة ويسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة للحارس ويفيرتون.

وكاد ميكيل أن يضيف الهدف الثاني لفلامينجو في الدقيقة الـ 85 في كرة مشابهة لهدف باربوسا ولكنه اختار التسديد في الزاوية البعيدة لتبتعج الكرة عن المرمى، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة الـ 95 من الوقت الإضافي أخطأ أندرياس بيريرا المعار من مانشستر يونايتد لفلامينجو في تمرير الكرة، ليعطيها لديفيرسون لاعب بالميراس، لينفرد بالمرمى ويسجل الكرة التي لمست أقدام دييجو ألفيش قبل أن تسكن الشباك.

وكاد دافيد لويز أن يسجل هدف التعادل برأسية في الدقيقة الـ 120 ولكن الكرة ابتعدت عن المرمى.

بالميراس الذي فاز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثه في تاريخه، تأهل لكأس العالم للأندية ليكتمل عدد الفرق المتأهلة للبطولة.

وسيلعب بالميراس في البطولة بجانب كل من الأهلي وتشيلسي، والهلال، ومونتيري، وأوكلاند سيتي، والجزيرة.

تقام قرعة كأس العالم للأندية في زيوريخ بسويسرا يوم 29 نوفمبر، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الإمارات العربية المتحدة أوائل عام 2022 ، وسيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

باليمراس فلامينجو كأس ليبرتادوريس
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