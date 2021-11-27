كاف يدعم إقامة كأس العالم كل عامين.. وتأييد إنشاء دوري السوبر الإفريقي

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 22:27

كتب : FilGoal

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع رئيس كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعمه لإقامة كأس العالم كل عامين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وصوّت أعضاء الاتحاد الإفريقي والبالغ عددهم 52 عضوا بالإجماع على دعم اقتراح إقامة كأس العالم كل سنتين.

وشهد الاجتماع تأييد إقامة دوري السوبر الإفريقي بالإجماع من الأعضاء بما سيقدمه من إفادة للكرة في إفريقيا.

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وناقش الاجتماع عددا من الأمور المتعلقة بتطوير كرة القدم مع عدد من العروض التقديمية من مختلف الخبراء بما في ذلك آرسين فينجر رئيس لجنة تطوير كرة القدم العالمية.

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع نظيره الاتحاد الإفريقي "كاف" مذكرة تفاهم تاريخية (MoU) ستطلق حقبة جديدة في النهوض بالتحكيم الاحترافي في إفريقيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو ورئيس "كاف"، الدكتور باتريس موتسيبي في القاهرة، مصر خلال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة غير العادية لـ "كاف".

ويعد أساس الاتفاقية هو التحكيم "Star Project" - وهي مبادرة تهدف إلى تخريج حكام من الطراز العالمي من القارة الأفريقية والمساهمة أيضا في تطوير الحكام في 54 اتحادا عضوا في "كاف".

وقال رئيس "فيفا" إنفانتينو: "التحكيم عنصر مهم في كرة القدم. علينا أن نحترف ونرتقي بمستوى التحكيم في إفريقيا وأن نضمن أن لدينا حكامًا في أفضل الظروف. مذكرة التفاهم التاريخية هذه هي مجرد مثال على كيفية عمل "فيفا" و "كاف" معا لرفع معايير الجوانب المختلفة لكرة القدم في هذه القارة العظيمة ".

وقال رئيس "كاف"، الدكتور باتريس موتسيبي: "إن إفريقيا تنطلق في رحلة ستشهد فيها هذه القارة تلعب دورا مؤثرا للغاية في كرة القدم العالمية. نحن واضحون يجب أن تكون إفريقيا الأفضل ويجب أن تنتج الأفضل ليس فقط اللاعبين، ولكن الإداريين ولكن أيضًا الحكام. نريد أن نرى الحكام الأفارقة يديرون نهائيات كأس العالم "فيفا" ونريد أن نرى حكام المباريات متفوقين. بصفتنا "كاف"، نحن ندعم بشكل كامل المواهب التي لدينا في إفريقيا وصفات الحكام. من خلال هذه الشراكة مع FIFA ، نتخذ خطوات عملية للتحرك في هذا الاتجاه الجريء ".

وشكر رئيس "فيفا" على الدعم: "نحن ممتنون لوجود رئيس "فيفا" ملتزم بشدة بقضيتنا - قضية تعزيز تطوير كرة القدم."

وقدم مدير حكام "فيفا" بييرلويجي كولينا عرضًا تقديميًا أمام الجمعية العامة غير العادية حول مشروع FIFA Star Project. وقال: "الفيفا يكرس جهوده لدعم نجوم الحكام الأفارقة اليوم، ولكن أيضًا لتطوير نجوم تحكيم "كاف" في الغد. لتحقيق ذلك، يريد "فيفا" و"كاف" تحديد 24 مرشحا من جميع أنحاء إفريقيا، رجالا ونساءً، للمشاركة في هذا المشروع. نحن نؤمن بشدة أن هؤلاء الحكام لن يزيدوا من احتراف التحكيم في إفريقيا فحسب بل سيعيدون أيضًا شيئًا ما للحكام الشباب في اتحادهم الأعضاء لذلك بطريقة ما يمكنهم في النهاية أن يصبحوا المدربين أنفسهم ".

الاتحاد الإفريقي فيفا
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