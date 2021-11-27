النجم الساحلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي بعد التوصل لاتفاق مع الأهلي
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 21:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي توصله لاتفاق مع نظيره الأهلي المصري بشأن أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأحمر السابق.
سليماني كوليبالي
النادي : النجم الساحلي
وأصدر النجم بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: "تعلن الهيئة المديرة عن توصلها لاتفاق مع نظيرتها بنادي الأهلي المصري لجدولة دفع الأموال التي في ذمة النجم في علاقة بقضية اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.".
وأضاف البيان "وتعلم الهيئة المديرة أن الاتفاق يقضي بدفع مبلغ جملي قدره مليون و880 ألف دولار (5 مليارات و420 مليون) على أربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 ألف دولار (مليار و 355 مليون). يدفع القسط الأول حال إمضاء الاتفاقية وتدفع باقي الأقساط حسب الجدول الزمني التالي : 31 يوليو 2022 / 31 يناير 2023 / 31 يوليو 2023".
وأتم البيان "وتثمن الهيئة المديرة العلاقات الأخوية المتميزة بين الناديين العريقين وتشكر السيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسيدين عثمان جنيح الرئيس السابق للنجم وحسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي على مجهوداتهم في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق".
ورفضت المحكمة الرياضية الدولية في وقت سابق، الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.
وكان الأهلي قد كشف أن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15% اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.
وكان الإيفواري سليماني كوليبالي غادر الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.
ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.