النجم الساحلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي بعد التوصل لاتفاق مع الأهلي

أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي توصله لاتفاق مع نظيره الأهلي المصري بشأن أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأحمر السابق.

وأصدر النجم بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: "تعلن الهيئة المديرة عن توصلها لاتفاق مع نظيرتها بنادي الأهلي المصري لجدولة دفع الأموال التي في ذمة النجم في علاقة بقضية اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.".

وأضاف البيان "وتعلم الهيئة المديرة أن الاتفاق يقضي بدفع مبلغ جملي قدره مليون و880 ألف دولار (5 مليارات و420 مليون) على أربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 ألف دولار (مليار و 355 مليون). يدفع القسط الأول حال إمضاء الاتفاقية وتدفع باقي الأقساط حسب الجدول الزمني التالي : 31 يوليو 2022 / 31 يناير 2023 / 31 يوليو 2023".

وأتم البيان "وتثمن الهيئة المديرة العلاقات الأخوية المتميزة بين الناديين العريقين وتشكر السيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسيدين عثمان جنيح الرئيس السابق للنجم وحسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي على مجهوداتهم في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق".

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية في وقت سابق، الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد كشف أن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15% اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي غادر الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.

ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.