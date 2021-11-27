"الفبركة" لا تفيد.. أتلانتا يهزم يوفنتوس في تورينو ويرسله للمركز الثامن

فاز أتلانتا خارج قواعده على يوفنتوس بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي.

وسجل دوفان زاباتا هدف أتلانتا الوحيد في الدقيقة 28 من صناعة دوفان زاباتا.

هدف زاباتا هو الثامن له أمام يوفنتوس في 11 مباراة منذ عام 2017 كأكثر اللاعبين تسجيلا أمام البيانكونيري.

وشارك زاباتا في 17 مباراة مع أتلانتا هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

وتلقى يوفنتوس خسارته الثانية على التوالي في جميع المسابقات بعد الهزيمة أمام تشيلسي بأربعة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلانتا للنقطة 28 في المركز الرابع.

وحقق أتالانتا انتصاره الثاني على التوالي أمام يوفنتوس في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد الفوز في إبريل الماضي.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 21 نقطة في المركز الثامن.

واقتحمت الشرطة الإيطالية مقر يوفنتوس لجمع أدلة حول قضية "فبركة الصفقات" حسبما أسماها الإعلام الإيطالي. (طالع التفاصيل)