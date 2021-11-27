بسبب "فبركة الصفقات".. السلطات تقتحم مبنى يوفنتوس

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

اقتحمت السلطات الإيطالية مقر نادي يوفنتوس لجمع أدلة حول قضية "فبركة الصفقات" حسبما أسماها الإعلام الإيطالي.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مفوضي مكتب المدعي العام الإيطالي تواجدوا في مقر نادي يوفنتوس مساء أمس الجمعة من أجل جمع الأدلة حول قضية التلاعب بالبيانات المالية.

الصحيفة كشفت أيضا بأن السلطات جمعت بعض المستندات واحتجزتها من أجل استخدامها في التحقيقات.

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وذكرت "لاجازيتا ديللو سبورت" أنّ رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه بافيل نيدفيد، وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق والمدير الحالي لتوتنهام سيكونون من الأشخاص الذين ستستمع الشرطة لأقوالهم في هذه القضية.

مكتب المدعي العام الفيدرالي يحقق حول في الفترة من 2018 وحتى 2021، ويتهم يوفنتوس بتحقيق مكاسب رأسمالية زائفة تبلغ 50 مليون يورو.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أتالانتا مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس بافيل نيدفيد
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