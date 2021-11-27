جوتا: استفيد من لعبي في صفوف فريق رائع.. وآمل أن استمر في تسجيل الأهداف

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 20:42

كتب : عبد الرحمن فوزي

ديوجو جوتا - ليفربول × أرسنال

يرى دييجو جوتا لاعب ليفربول أن سبب تسجيله للعديد من الأهداف هو مستوى فريقه الحالي.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز...

وسجل جوتا هدفين خلال فوز ليفربول ليصل لهدفه الثامن مع الفريق خلال الموسم الحالي.

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وقال جوتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، وتكيفنا مع لعبهم بثلاثة مدافعين بشكل جيد، وكان هناك مساحات كبيرة في الشوط الأول، وخروجنا بشباك نظيفة أيضا لذا فإن الأداء كان رائعا".

وتابع "يكون الأمر أسهل دائما عندما تبدأ بشكل جيد بهدف على أرضك، كنا نعلم من الماضي بأننا قد نتقدم بهدفين ولا نفوز بالمباراة ولكننا تعلمنا من اليوم من ذلك، والأهم إننا حققنا الفوز".

وأضاف "أنا أستفيد من لعبي مع فريق جيد مثل ليفربول، لحسن حظي يمكنني تسجيل الأهداف وآمل أن استمر في ذلك".

وأتم "حتى مع التغييرات التي أجريناها في مباراة دوري الأبطال، فمن المهم أن يكون الجميع على أتم الجاهزية، هذا الشهر سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام ونحتاج فقط إلى الاستمرارية".

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ 28 في المركز الثاني بشكل مؤقت بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة والذي يلعب غدا مع مانشستر يونايتد.

دييجو جوتا ليفربول ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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