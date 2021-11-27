كأس العرب - قائد لبنان لـ في الجول: القرعة ظالمة لنا.. ولن نكون صيدا سهلا لـ مصر والجزائر

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 19:45

كتب : محمود عزت

محمد حيدر منتخب لبنان

يرى محمد حيدر قائد منتخب لبنان أن القرعة ظلمت بلاده في كأس العرب مشيرا إلى أنه لن يكون صيدا سهلا في المسابقة أمام منتخبات مثل مصر والجزائر والسودان.

وأوقعت القرعة منتخب لبنان في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر والجزائر والسودان.

وقال محمد حيدر لـ FilGoal.com: "القرعة كانت ظالمة للمنتخب اللبناني في ظل تواجد منتخبات قوية مثل مصر والجزائر وأيضا السودان، لذلك المجموعة صعبة للغاية".

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وتابع "سنلعب بالشخصية التي ظهرنا بها في تصفيات كأس العالم، من أجل تقديم صورة جيدة لمنتخب لبنان في البطولة. الجميع يعتقد أنها مجموعة سهلة لمنتخب مصر والجزائر ولكن لبنان ستكون لها كلمة في البطولة ولن تكون صيدا سهلا".

وواصل "أوجه رسالة خاصة إلى الجمهور أن يدعم المنتخب الذي نلعب من أجله ومن إسعاد الشعب اللبناني".

وأضاف "نسعى لنقدم بطولة قوية من أجل فرحة الشعب اللبناني خاصة بعد الظروف الاقتصادية الحالية. ورغم غياب المحترفين عن المنتخب وتأثيرهم الكبير لكن نسعى لتقديم أداء جيد".

واستمر "نقدم أداء جيد للغاية على مستوى تصفيات كأس العالم، لكن النتائج جاءت عكس ما نتمنى خاصة مبارتي الإمارات وإيران، كان لابد من الخروج بنقاط من هاتين المباراتين لكن الحظ لم يحالفنا".

واستطرد "قدمنا أداء رائع في مباراة الإمارات وكنا الأفضل ونستحق الثلاث نقاط لكن الحكم كان لديه رأي آخرى، ونحن على أرضنا فريق قوي ومنظم وأي منتخب سيعاني أمامنا كما حدث أمام إيران".

وأتم "كنا نحكم الدفاع ونلعب على الهجوم المرتد، وعلى الرغم من أن منتخب إيران يملك لاعبون في أوروبا تقدمنا في النتيجة، لكنها تعادلوا في الدقائق الأخيرة ثم فازوا هذه هي كرة القدم في النهاية".

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