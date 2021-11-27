الدوري الإنجليزي.. استفاقة فيلا مع جيرارد تتواصل وتعادل ولفرهامبتون مع نورويتش

واصل أستون فيلا استفاقته مع مدربه الجديد ستيفن جيرارد بالفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف أستون فيلا الوحيد سجله مات تارجت بعد تمريرة من أشلي يونج في الدقيقة 15.

المباراة شهدت تلقي دوجلاس لويز للبطاقة الحمراء في الدقيقة 72 قبل أن تعود تقنية الفيديو ليتم الاكتفاء بالبطاقة الصفراء.

وسجل جون مكجين الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 86 قبل أن يقلص مارك جويهي الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

فوز أستون فيلا هو الثاني تحت قيادة ستيفن جيرارد بالعلامة الكاملة ليرتفع رصيده للنقطة 16 في المركز الـ11 بفارق الأهداف عن بالاس صاحب المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل نورويتش سلبيا مع ولفرهامبتون في المباراة المقامة على ملعب كارو رود.

التعادل رفع رصيد نورويتش سيتي للنقطة التاسعة في المركز قبل الأخير بعد حصده للنقطة الرابعة في مباراتين مع مدربه الجديد دين سميث.

وارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 20 في المركز السادس.