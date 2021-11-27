أرتيتا يتغزل في ثاني أهداف أرسنال ويكشف القليل عن إصابة ساكا

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بأداء فريقه في مباراة نيوكاسل يونايتد التي انتهت بفوز الجانرز بهدفين دون رد في مستهل منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سبورت" عقب المباراة: "أنا سعيد بالنقاط بعد الخسارة الأخيرة (أمام ليفربول 4-0)، يجب أن تفوز مباشرة بعدها".

وأضاف "أشعر بالرضا عموما. يجب أن نتحلى بالصبر، ويجب أن نفرض الإيقاع. هذا ما فعلناه في الشوط الثاني".

وأوضح أرتيتا "وجدنا المساحات وهكذا سجلنا الهدفين. حين تملك الفرص يجب أن تضعها في الشباك. في الشوط الأول كنا نسدد من كل الأماكن بدون هدوء".

وعن إصابة بوكايو ساكا في المباراة قال مدرب أرسنال: "لم يكن مرتاحا وشعر بشيء ما".

أما عن الهدف الثاني الذي سجله جابرييل مارتينيلي بعد تمريرة من الياباني تاكيهيرو تومياسو اختتم أرتيتا "التمريرة من تومي كانت عظيمة ثم التحرك من مارتينيلي. من الصعب السيطرة على الكرة حين تطير فوق رأسك ولكن هذا ما يمكنه فعله".

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس محققا سابع انتصاراته في البريميرليج هذا الموسم، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط في المركز الأخير.