الدرندلي يهنئ الخطيب وقائمته بعد الفوز في انتخابات الأهلي

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 17:48

كتب : أحمد الخولي

خالد الدرندلي

تقدم خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي السابق بالتهاني لمحمود الخطيب وجميع أعضاء قائمته بعد الفوز في انتخابات النادي لدورة جديدة.

وقال خالد الدرندلي في بيان رسمي:

يتقدم المحاسب خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى السابق، بأسمى آيات التهانى، للكابتن محمود الخطيب، وجميع أعضاء قائمته، لفوزهم فى الانتخابات، لدورة جديدة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح فى مهمتهم الثقيلة.

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وأضاف الدرندلى: انتهت المنافسة على انتخابات النادى الأهلى، والتى ظهرت بصورة مشرفة ورائعة تعكس قيم ومبادئ القلعة الحمراء، وأن جميع الفائزين، والذين لم يحالفهم التوفيق، هم فى خدمة الأهلى..

وقال الدرندلى: أتعهد بإننى فى خدمة الكيان، ما حييت، ولن أتوانى لحظة واحدة، فى الدعم والمساندة، ليظل نادى القرن على قمة الأندية إفريقيا وعربيا ودوليا أيضا، وهذه مبادئ تربيت عليها، ولن أحيد عنها، يوما..

كما تقدم خالد الدرندلى، بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للنادى الأهلى، للمؤيدين والمعارضين، متعهدا أيضا، بأنه فى خدمتهم قدر استطاعته، ومتواجدا بينهم، بشكل دائم.

محمود الخطيب فاز بمنصب رئيس الأهلي ونجحت قائمته بالكامل في الفوز بالانتخابات ليتواجدوا لمدة أربع سنوات قادمة. (طالع التفاصيل)

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