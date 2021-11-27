بمشاركة متأخرة لـ النني.. أرسنال يضرب نيوكاسل بثنائية

افتتح أرسنال الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بالفوز بثنائية دون رد على نيوكاسل على ملعب الإمارات.

ثنائية الجنرز جاءت عن طريق: بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي.

فوز أرسنال رفع رصيده إلى 23 نقطة بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط دون أي انتصار.

حافظ آرون رامسديل حارس أرسنال على نظافة شباكه للمرة السادسة في الموسم خلال 10 مباريات، أكثر مما فعل الفريق آخر موسمين (5 مباريات في الموسم).

وأصبح أرسنال أكثر فريق خسر منه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي برصيد 33 مباراة.

ولم يخسر أرسنال أمام نيوكاسل في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات منذ فوز الماكبياس 2-1 في 2018.

التشكيل

قاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هجوم أرسنال ومن خلفه النرويجي مارتن أوديجارد.

وبدأ محمد النني المباراة من على مقاعد البدلاء.

في المقابل اعتمد إيدي هاو على ثنائية هجومية مكونة من كالوم ويلسون وجويلنتون.

🔴 النني على مقاعد بدلاء آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/lbH9rXev75 — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2021

وصف المباراة

بوكايو ساكا هدد مرمى الضيوف في الدقيقة 16 بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد 5 دقائق تألق السلوفيني مارتن دوبرفاكا وتصدى لركلة حرة مباشرة سددها أوديجارد.

جونجو تشيلفي متوسط ميدان جيوش المدينة في الدقيقة 30 سدد كرة صاروخية ارتطمت بعارضة آرون رامسديل حارس أرسنال.

وفي الشوط الثاني تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 56 عن طريق بوكايو ساكا بتمريرة بينية من نونو تافاريس.

ساكا ساهم في 37 هدفا مع أرسنال في 103مباراة بجميع المسابقات:- ⚽ سجل 14 هدفا 🎯 23 تمريرة حاسمة فقد يبلغ من العمر 20 عاما!🔥 pic.twitter.com/DBn3775OrG — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2021

وبعد 10 دقائق أضاف البرازيلي جابريل مارتينيلي الهدف الثاني بعد عرضية من الياباني تاكاهيرو تومياسو.

هدف سجله بعد 93 ثانية من نزوله من على مقاعد البدلاء، والأول له في الدوري الإنجليزي منذ يناير 2020 على ملعب الإمارات.

د64:مارتينيلي يشارك في اللقاء بديلا لـ ساكا د65: مارتينيلي يسجل هدف أرسنال الثاني أمام نيوكاسل. ⚽🔥#السبت_الكروي pic.twitter.com/a1si0ylrTv — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2021

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل محمد النني مشاركته في المباراة بعدما حل بدلا من الغاني توماس بارتي.