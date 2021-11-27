بمشاركة متأخرة لـ النني.. أرسنال يضرب نيوكاسل بثنائية

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

جابريل مارتينيلي

افتتح أرسنال الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بالفوز بثنائية دون رد على نيوكاسل على ملعب الإمارات.

ثنائية الجنرز جاءت عن طريق: بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي.

فوز أرسنال رفع رصيده إلى 23 نقطة بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط دون أي انتصار.

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حافظ آرون رامسديل حارس أرسنال على نظافة شباكه للمرة السادسة في الموسم خلال 10 مباريات، أكثر مما فعل الفريق آخر موسمين (5 مباريات في الموسم).

وأصبح أرسنال أكثر فريق خسر منه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي برصيد 33 مباراة.

ولم يخسر أرسنال أمام نيوكاسل في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات منذ فوز الماكبياس 2-1 في 2018.

التشكيل

قاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هجوم أرسنال ومن خلفه النرويجي مارتن أوديجارد.

وبدأ محمد النني المباراة من على مقاعد البدلاء.

في المقابل اعتمد إيدي هاو على ثنائية هجومية مكونة من كالوم ويلسون وجويلنتون.

وصف المباراة

بوكايو ساكا هدد مرمى الضيوف في الدقيقة 16 بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد 5 دقائق تألق السلوفيني مارتن دوبرفاكا وتصدى لركلة حرة مباشرة سددها أوديجارد.

جونجو تشيلفي متوسط ميدان جيوش المدينة في الدقيقة 30 سدد كرة صاروخية ارتطمت بعارضة آرون رامسديل حارس أرسنال.

وفي الشوط الثاني تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 56 عن طريق بوكايو ساكا بتمريرة بينية من نونو تافاريس.

وبعد 10 دقائق أضاف البرازيلي جابريل مارتينيلي الهدف الثاني بعد عرضية من الياباني تاكاهيرو تومياسو.

هدف سجله بعد 93 ثانية من نزوله من على مقاعد البدلاء، والأول له في الدوري الإنجليزي منذ يناير 2020 على ملعب الإمارات.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل محمد النني مشاركته في المباراة بعدما حل بدلا من الغاني توماس بارتي.

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