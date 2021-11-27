انتهت في إنجلترا - ليفربول (4)-(0) ساوثامبتون.. فوز جديد للأحمر
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 16:33
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليفربول وساوثامبتون اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة فوز ليفربول برباعية دون رد
ق 52: جوووول فان دايك والرابع من فان دايك
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية دون رد
ق 37: جووووول تياجو والثالث
ق 31: جوووول جوتا والثاني بصناعة صلاح
ق 11: هدف ملغي من ماني بسبب التسلل
ق 2: جوووووول جوتا والأول لليفربول
انطلاق المباراة