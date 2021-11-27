كرة يد - سلبية مسحة "فلفل" حارس الزمالك

أعلن الزمالك سلبية مسحة محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الزمالك لكرة اليد.

وكان حارس الأبيض قد خضع لمسحة طبية جديدة وظهرت نتيجتها سلبية.

ومن المقرر أن يلحق الحارس بمباراة يد الزمالك أمام سبورتنج في دوري المحترفين لكرة اليد يوم الأحد.

وكان حارس يد الزمالك قد خضع للبروتوكول العلاجي للتعافي من الإصابة بكورونا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق عمرو علي.

ويتصدر الزمالك ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الجزيرة في مباراة مؤجلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة إذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن.

45 نقطة من 15 مباراة هي حصيلة الزمالك حتى الآن بعد نهاية 16 جولة من المسابقة.

وتراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد 43 نقطة من 14 فوز وخسارة وحيدة.

وبنفس الرصيد تراجع سبورتنج للمركز الثالث بنفس عدد المباريات.