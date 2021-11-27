مصدر من كاف لـ في الجول يكشف كيف تفكر لجنة المسابقات في حل أزمة السوبر الإفريقي

وضع قرار المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الإفريقي "كاف" بالتحديد فبراير المقبل موعدا لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي لجنة المسابقات بالكاف في ورطة حقيقية.

يأتي ذلك بسبب تعارض موعد المباراة مع مواعيد أول 3 جولات من دور مجموعات لدوري أبطال إفريقيا وبالإضافة للموعد المقترح لكأس العالم للأندية في الشهر ذاته.

وكان مصدر من "كاف" قد كشف لـ FilGoal.com أمس الجمعة، بأن "كاف" قد يلجأ لتأخير بداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، لإعادة تنظيم جدول مباريات فبراير ليكون مناسبا للاستحقاقات الكثيرة في فبراير المقبل. (طالع التفاصيل)

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 11-12-13 فبراير، فيما تقام مباريات الجولة الثانية أحد أيام 18-19-20 وتقام مباريات الجولة الثالثة أحد أيام 25-26-27 من نفس الشهر.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل لجنة المسابقات، أن اللجنة تعكف في الوقت الحالي للتوصل لحل للتغلب على الأزمة التي وضعت فيها بسبب ضيق الوقت.

وقال المصدر لـ FilGoal.com:" لجنة المسابقات في الوقت الحالي تحاول إعادة جدولة مباريات شهر فبراير ولكنها تنتظر الإعلان الرسمي من فيفا لموعد بداية كأس العالم للأندية والذي سيشارك فيه الأهلي".

وأضاف "بناءً على مواعيد كأس العالم للأندية سنحدد موعد السوبر الإفريقي ومباريات دور المجموعات".

وأكمل "من الصعب تأجيل مباريات الأهلي فقط في دور المجموعات لأنها 3 مباريات وهو ما قد يسبب أزمة في ترتيب المباريات".

وأوضح "في حالة تأخير بداية دور المجموعات لشهر مارس سنكون في أزمة أخرى لأن نهاية البطولة ستتأخر لشهر يوليو على أقل تقدير ووقتها سنكون أمام مشكلة في القيد الجديد وإكمال الفرق البطولة بنفس القائمة التي بدأت بها".

وتابع "في حالة عدم التوصل لحل فيما يخص ترتيب مباريات فبراير، سيكون من الأفضل إقامة السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر كما كان محددا له".

وأردف "أن تم تأجيله لشهري مارس أو أبريل لأن وقتها سنلعب مباراتين في مارس ونختتم دور المجموعات في أبريل".

واختتم المصدر تصريحاته: "موعد السوبر الجديد أربك حسابات اللجنة وسنقوم بعرض خطة جدولة المباريات على المكتب التنفيذي للكاف فور إعلان الفيفا مواعيد كأس العالم للأندية، والتي ستكون في صالح البطولات".

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مونديال الأندية قد يجري في فبراير المقبل بالإمارات.

بينما أعلن كاف أن لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي سيجري في فبراير المقبل في قطر.

وتنطلق كأس إفريقيا للمنتخبات في 9 يناير المقبل.

بينما في مارس تجري المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.