مؤتمر كيروش: العرب إعداد لأمم إفريقيا وتصفيات المونديال.. اسأل أي مواطن وسيختار كأس العالم

يرى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بأن بطولة كأس العرب هي إعداد جيد لبطولة أمم إفريقيا، ولتصفيات كأس العالم.

وعقد كارلوس كيروش المدرب البرتغالي لمنتخب مصر، مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل السفر للمشاركة في بطولة كأس العرب.

كيروش تحدث عن هدفه من المشاركة في بطولة كأس العرب، وعن اختياراته للقائمة وعدم تواجد طارق حامد، وكذلك عن حقيقة عدم وجود عقد مع اتحاد الكرة.











وجاء مؤتمر كيروش كالتالي:

"هدفنا من بطولة كأس العرب هو تحضير اللاعبين لتصفيات كأس العالم، ولبطولة أمم إفريقيا. هذا لا يعنني أننا لن ننافس على الكأس، لكن الهدف الأساسي الأول والأخير هو كأس العالم. اسأل أي مواطن ومشجع ماذا تريد، وسيقول كأس العالم".

وعن حقيقة عرض تدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ أولي جونر سولشاير، قال "لم أحضر هنا لأرد على أسئلة خاصة، سأتحدث عن منتخب مصر فقط".

بعض التقارير العالمية كانت قد زعمت وجود اسم كيروش ضمن المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ أولي جونر سولشاير.

قائمة كأس العرب

وعن قائمة اللاعبين المختارة لكأس العرب، قال كيروش "لدينا قائمة من 40 لاعب لكأس أمم إفريقيا سنختار من بينهم، ولكن وضعنا أيدينا على قوام يمكن من خلاله اختيار قائمة مباراتي تصفيات كأس العالم الفاصلتين، ومستعد أضم أي لاعب يظهر بشكل جيد بلا قيود".

وأضاف "مشكلة أحمد حجازي حُلت وسينضم لقائمة منتخب مصر. وسنغير مراكز بعض اللاعبين داخل المنتخب أثناء البطولة".

أما عن عدم وجود اسم طارق حامد، فقال كيروش "لا مشاكل مع أي لاعب بالتأكيد. لا أتحدث إلا عن المجموعة التي معي، لكن لا يمكن أن أحضر كل اللاعبين الذين يتمناهم الجميع".

وأكمل "مجموعتي الحالية هي ما سأعمل بها، ثم ربما أضم لاحقا لاعبين آخرين أحتاجهم في تلك الفترة".

المدرب البرتغالي استمر "انظروا للمستقبل، لابد من ضم لاعبين صغار السن. كأس العالم ربما يصبح كل عامين، فمن أين سآتي بلاعبين في هذه المدة القصيرة، وأنت لم تصنع جيل قادر على المنافسة في كل البطولات".

كيروش استرسل "نتابع كل المحترفين في الخارج والباب مفتوح للجميع. وسنخوض مباريات ودية قبل بطولة أمم إفريقيا بالتأكيد".

منتخب مصر أعلن دخول أحمد حجازي لقائمة بطولة كأس العرب على حساب إمام عاشور لاعب الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

مدرب منتخب مصر تحدث أيضا عن رأيه في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، فقال "لا يعنيني أي تصنيفات في المرحلة الأخيرة من كأس العالم. من سيفوز هو من استعد بشكل جيد للمباراة. ماذا يفيد لو تم تصنيفي مع الأوائل وخسرت لعدم الجاهزية؟ علينا أن نستعد جيدا فقط".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أعلن إقامة المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم خلال شهر مارس المقبل من مباراتين ذهابا وإيابا بين المنتخبات العشر المتأهلة والمقسمين على تصنيفين، على أن يكون لقاء الإياب على أرض أصحاب التصنيف الأول.

ونفى كيروش عدم وجود عقد مع منتخب مصر فقال "لدي تعاقد مع اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر. ما يقال عن عدم وجود عقد هو أمر غير صحيح".

كانت بعض التقارير الصحفية قد زعمت عدم وجود تعاقد بين كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، والمنتخب.

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر كان قد أعلن قائمة الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب. (طالع قائمة مصر كاملة)

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب تحت رعاية FIFA خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر، والسودان، ولبنان.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء المقبل.