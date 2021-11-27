كأس العرب - كيروش يضم أحمد حجازي لقائمة منتخب مصر بدلا من إمام عاشور

كشف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر عن اسم اللاعب المنضم لقائمة الفريق لبطولة كأس العرب بدلا من إمام عاشور.

وأعلن كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا، ضم أحمد حجازي قلب دفاع نادي اتحاد جدة لقائمة المنتخب بدلا من إمام عاشور.

ويلعب أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة مع الطائي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

كان منتخب مصر قد أعلن استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر لقائمة بطولة كأس العرب بعد إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر كان قد أعلن قائمة الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب. (طالع قائمة مصر كاملة)

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب تحت رعاية FIFA خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر، والسودان، ولبنان.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء المقبل.