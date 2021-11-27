حوار - أنشيلوتي: كرة القدم تراجعت.. ولن أحزن لو استغنى ريال مدريد عني

كيف تغيرت كرة القدم؟ ماذا عن بطولة السوبر؟ هل الدوري الإسباني تحسن؟ ما توقعاتك لإيطاليا في الملحق؟ هل تشعر بالراحة في ريال مدريد؟ ما رأيك في كلام ليوناردو؟

كل هذه الأسئلة وأكثر أجاب عنها المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي في حواره مع صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية.

الإيطالي قائد سفينة ريال مدريد أبدى رأيه في العديد من القضايا، بعد ما يقرب من نصف قرن قضاه في مجال كرة القدم.

الدوري الإسباني

"التنافس أقوى من ذي قبل. فرق مثل إشبيلية وريال سوسييداد تطورت، رايو فاييكانو أيضا يقدم مستوى مميزا".

دوري السوبر

"لابد أن تتطور كرة القدم سريعا. أول شيء هو تقليل عدد المباريات، فهي كثيرة جدا، وهذا سيئ، جودة المباريات قلت كثيرا. اللاعبون لا يتحملون ذلك، هناك من يرفض الانضمام للمنتخب بسبب الإرهاق والإصابات. واللقاءات التي تنتهي 10-صفر، كفى".

ريال مدريد

"كل شيء كما هو، باستثناء تغيير المدربين. رغم التأثير السلبي لجائحة كورونا، خلال عام واحد، في ديسمبر 2022، ملعب سانتياجو برنابيو الجديد سيكون جاهزا، وفلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) لديه خطط كبيرة ليوليو المقبل. إرلينج هالاند مع كيليان مبابي؟ سنتحدث عن ذلك لاحقا".

"اتصال ريال مدريد بي كان مفاجأة سارة، رغم أني كنت على تواصل مستمر مع النادي. لو الأمر بيدي لبقيت مع الفريق مدى الحياة، لا يوجد مكان أفضل من ريال مدريد من أجل كرة القدم والمعيشة".

مضى أنشيلوتي في ريال مدريد عامين قبل أن يستغني عنه النادي في 2015، ثم في الصيف الماضي احتاج له بعدما رحل المدرب زين الدين زيدان.

كأس العالم كل عامين

"نريد مباريات أقل، أكرر ذلك، وأن تتوقف الدوريات مرتين فقط كل عام من أجل لقاءات المنتخبات. تحدثت مع أرسين فينجر (مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"). أثق أن اللاعبين سيوافقون على تقليص رواتبهم إذا قلت المباريات، والمدربون أيضا. فكرة دوري السوبر جاءت من أجل هذا التغيير".

وطرح فيفا فكرة إجراء كأس العالم كل عامين للنقاش لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفضها وبعض المدربين أيضا مثل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

الدوري الإيطالي

"مرور يوفنتوس بمرحلة صعبة أمر طبيعي، يجدد الفريق بعد سنوات من النجاح. المنافسة على اللقب تنحصر بين إنتر ميلان وميلان ونابولي. إصابة فيكتور أوسيمين ضربة كبيرة لنابولي. لوشيانو سباليتي (مدرب نابولي) يقدم عملا رائعا، أتواصل باستمرار مع دينو دي لاورينتس (رئيس نابولي)".

منتخب إيطاليا

"حقق معجزة في يونيو، ممتنون لذلك، فالفريق أقل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا. كان متحفزا بشكل جيد وروبرتو مانشيني جهز للمباريات ببراعة، حقق إنجازا غير عادي. قرعة ملحق تصفيات المونديال معقدة، لكننا قادرون على التأهل".

بعد احتلال وصافة ترتيب المجموعة، أوقعت قرعة الملحق منتخب إيطاليا ضد ضيفته مقدونيا الشمالية، وإذا فازت عليها الفوز خارج أرضها على البرتغال أو تركيا لتعود إلى كأس العالم الذي غابت عن نسخته الأخيرة.

كلام ليوناردو

"ربما في وقت آخر كنت سأرد بشكل مختلف، لكني في مرحلة من عمري أود فيها أن أنعم بالهدوء. أنا في كرة القدم منذ 1977، 46 عاما، منها 30 في التدريب. خضت أكثر من 1200 مباراة، لم أعد أحسب عدد اللقاءات. ليس لدي رغبة أو وقت للشجار. حين يريد بيريز طردي، لن أغضب".

في الصيف الماضي أراد ريال مدريد الظفر بمبابي نجم باريس سان جيرمان، لكن الصفقة لم تكتمل وهاجم ليوناردو، نجم البرازيل وميلان السابق والمدير الرياضي لباريس، مسؤولي الفريق الإسباني.

فلسفته

"المدرب الذكي هو الذي يبني أسلوبه على خصائص لاعبيه. سيكون غبيا إن لم يراهن على الهجوم المرتد في وجود لاعب مثل فينيسيوس جونيور يركض مثل الدراجة النارية. مثال آخر، لو لدي كريستيانو رونالدو، سألعب بطريقة توصل له الكرة كثيرا، لن أطلب منه العودة للدفاع. الأمر ذاته مع زلاتان إبراهيموفيتش. هناك نوعان من اللاعبين، من يصنعون الفارق، ومن يجب عليهم الركض".

يسعى أنشيلوتي (62 عاما) لإضافة لقب جديد إلى سجل إنجازاته التي يبلغ عددها 19 بطولة.

ارتقى سلم المجد مع يوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

فهو واحد من مدربين معدودين توجوا بدوري أبطال أوروبا مع ناديين مختلفين، نال اللقب مرتين مع ميلان ومرة مع ريال مدريد.

في 2019 صنفته مجلة فرانس فوتبول ثامن أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم.

وفي 2020 صنفته مجلة فور فور تو المدرب رقم 18 في قائمة أفضل المديرين الفنيين عبر التاريخ.

يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وحجز مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.