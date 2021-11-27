نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس × فلامنجو.. عين على اللقب الثالث

بعيدا عن أن فريقي نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 من البرازيل وأنه النهائي البرازيلي الرابع في تاريخ البطولة والثاني على التوالي، وأنهما يسعيان للقب الثالث.

فأن تتويج فلامنجو وبالميراس بلقب آخر نسختين على الترتيب يتشابه كثيرا.

في نهائي 2019 بالملعب الوطني في بيرو، ريفر بليت متقدم حتى الدقيقة 89.

ظهر جابريل باربوسا مرتديا زي سوبرمان سجل ثنائية في ظرف 3 دقائق وقاد فلامنجو للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه.

في نهائي 2020 على ملعب ماراكانا في نهائي برازيلي خالص بين بالميراس وسانتوس.

احتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وفي الدقيقة التاسعة سجل البديل برينو لوبيز هدف الفوز برأسية قاتلة في شباك سانتوس.

أفضلية برازيلية

حتى عام 1991 حققت الأندية البرازيلية لقب كوبا ليبرتادوريس 5 مرات فقط من 32.

منذ ذلك الحين فازت أندية السامبا بـ 15 لقبا من أصل 29.

البرازيل ستقلص اليوم الفارق مع الأرجنتين في عدد الألقاب لتصبح 21 إلى 25.

في السنوات الأخيرة اتسعت الفجوة بين أندية البرازيل وباقي القارة، هيمنة تتجسد في تواجد 6 أندية برازيلية من أصل 8 في نسختي بطولتي القارة.

ماليا تصل إيرادات سوق كرة القدم في البرازيل إلى 1.5 مليون دولار، مقابل 200 مليون لأندية تشيلي والأرجنتين.

على سبيل المثال في 2019 حقق فلامنجو إيرادات بلغات 230 مليون دولار مقابل أقل من 100 مليون دولار لـ بوكا جونيورز.

اليوم 27 نوفمبر ينتهي انتظار دام شهرين منذ نصف النهائي، واليوم ستعرف قارة أمريكا الجنوبية بطلها الجديد وممثلها في كأس العالم للأندية.

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الأفضل في البطولة

يتنافس 6 لاعبين (3 من كل فريق) على جائزة أفضل لاعب في كوبا ليبرتادوريس 2021.

من فلامنجو: جابريل باربوسا وجيورجان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي

من بالميراس: رافائيل فيجيا وروني وويفيرتون

الفائز بالجائزة سيحصد بعد المباراة النهائية على خاتم مرصع بـ 122 ماسة مزينة على شكل ملعب سنتيناريو الذي سيستضيف المباراة.

وسيتم اختيار الفائز عن طريق التصويت بالموقع الرسمي.

الخاتم مصنوع بالكامل من الذهب ويحتوي على أحجار كريمة تمثل شكل الملعب. سيكون هناك 122 ماسة، بالإضافة إلى أحجار صغيرة ترمز إلى ملعب كرة قدم به 10 ماسات، في إشارة إلى الدول المشاركة في البطولة.

داخل الخاتم، يوجد حجر ياقوت أصفر وماسة وتوباز أزرق تكريما لعلم أوروجواي.

التشكيل المتوقع

يدخل بالميراس المباراة النهائية دون غيابات، واستعاد القائد المخضرم فيليبي ميلو بعد تعافيه من إصابة الركبة.

شبكة جلوبوسبورتي كشفت التشكيل المتوقع للأخضر:

غياب وحيد في فلامنجو لـ ليو بيريرا قلب الدفاع بسبب تراكم البطاقات، فيما عاد جيورجان دي أراسكايتا ويبدو أن أغلب العناصر متوفرة لـ ريناتو جاوتشو.

شبكة جلوبوسبورتي كشفت التشكيل المتوقع للأحمر والأسود:

رأي الرئيس

يُعرف جاير بولسنارو رئيس البرازيل بحبه لارتداء قمصان الأندية المحلية وقد ظهر بقميصي فلامنجو وبالميراس من قبل.

لكن قبل المباراة النهائية صرّح بولسنارو قائلا أمس الجمعة: "كما قلت في 2019: غدا سأشجع فلامنجو".

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عبر شبكة UOL البرازيلية انقسمت آراء المحللين بين كلا الفريقين، لكن هناك إجماع على تفوق فلامنجو الفردي وبالميراس الجماعي والخططي، وإليكم أبرز التعليقات.

دانيلو لافيري: "يتمتع فلامنجو بأفضل فردية ويستطيع الفوز بالمباراة إذا خاض الفريق مباراة سيئة عن طريق المهارات الفردية، بالميراس يعتمد على أداء الفريق ككل".

ماريلا رويز: "نهائي أكثر توازنا، بالميراس أبيل فيريرا أكثر تنظيما وبارد وقاتل في المباريات الحاسمة، فلامنجو لديه الكثير من الأشخاص الذين يتألقون، في 90 دقيقة فلامنجو المفضل، وإذا امتدت لـ 120 سيكون بالميراس الذي يتفوق بدنيا على خصمه".

مارلوسي مارتينيز: "فلامنجو فريق أكثر موهبة فردية، ولذلك هناك تفوق طفيف على بالميراس".

مينون: "إذا كنت مليونيرا لن أراهن على فريق مثل فلامنجو، لكن أبيل فيريرا يحب مباريات مثل تلك".

ريكاردو بيروني: "فلامنجو الأكثر قوة هجومية، الأكثر تنظيما هو بالميراس في المرتدات".

رودريجيو كوتينيو: "أرى أفضلية قليلة لـ فلامنجو، لديهم مواهب أكبر حتى مع ابتعاد بعضهم عن التشكيل الأساسي، يبدو لي أبيل فيريرا قادرا على صنع المفاجأة وهذا يوازن الأمور".

الملعب

في أقل من أسبوع استضافت أوروجواي وملعب سنتيناريو (المئوية) بالعاصمة مونتيفيديو ثلاث مباريات نهائية قارية.

كوبا سود أمريكانا وانتهى بفوز أتليتكو باراناينسي باللقب، وكوبا ليبرتادوريس للسيدات وانتهى بفوز كورينثيانز باللقب، والسيطرة البرازيلية ستتواصل عندما يلتقي فلامنجو وبالميراس على أرض نفس الملعب.

سنتيناريو شيُد خصيصا لاستضافة النسخة الأولى من كأس العالم 1930 وانتهى بناءه خلال 9 أشهر فقط، ويحمل اسم المئوية نظرا للذكرى الـ 100 على إصدار أول دستور لأوروجواي.

وهو أكثر ملعب استضاف نهائي كوبا ليبرتادوريس برصيد 21 مباراة، وهو أكثر ملعب أقيمت عليه مباريات في تاريخ البطولة بأكثر من 400 مباراة منذ 1960.

وتحمل مدرجات الملعب 4 أسماء فردية: أمريكا وأولمبيكا (كون أوروجواي كانت بطلة الأولمبياد) وكولومبس وأمستردام (نسبة للمدن المستضيفة لذهبية أولمبياد 1924 و1928 التي حققتها أوروجواي).

بالميراس في 1961 أصبح أول فريق برازيلي يصل لنهائي البطولة القارية وخسر من بنيارول حينها بنتيجة 1-0 على أرضية ملعب سنتيناريو.

فيما حقق فلامنجو لقبه الأول على نفس الملعب عندما فاز في المباراة الفاصلة على كوبريلوا التشيلي في نسخة 1981.

❤️🖤 Zico's fabulous free-kick to seal #GloriaEterna for @Flamengo_en in 1⃣9⃣8⃣1⃣! 🔜🏆 #CRF will look to lift another Copa at the Estadio Centenario in Montevideo! pic.twitter.com/GeYpYNbTTb — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 2, 2021

فلامنجو هو النادي البرازيلي الوحيد الذي رفع اللقب على أرض سنتيناريو وهو ما قد يمثل فألا حسنا لأنصار الأحمر والأسود.

الحكم

الأرجنتيني نيستور بيتانا أصبح غنيا عن التعريف بعدما أدار افتتاح بين روسيا والسعودية ونهائي بين فرنسا وكرواتيا في كأس العالم 2018.

إجمالا عبر مسيرته في كافة البطولات المحلية والقارية والعالمية أدار 511 مباراة وأشهر 2402 بطاقة صفراء و153 كارت أحمر.

ساعات قليلة ستفصلنا عن نهائي النسخة الـ 62 وعلى عكس نهائي النسخة الماضية الفاتر، سينتظر عشاق الكرة اللاتينية مواجهة برازيلية تجمع الأفكار الفنية مع المهارة، لتقدم ساعة ونصف من المتعة الكروية لنتعرف على آخر أعضاء كأس العالم للأندية 2021 وبطل القارة الجديد.