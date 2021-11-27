نهائي كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو.. فريق أوروبي ينافس على لقب لاتيني

فالنسيا – تشيلسي – يوفنتوس – أتليتكو مدريد – فيورنتينا – إنتر – فولفسبورج – مانشستر يونايتد، تلك أسماء أبرز الأندية التي سبق للاعبي فلامنجو أن ارتدوا قمصانهم في الدوريات الأوروبية قبل أن يجتمعوا معا.

دييجو ألفيش – ديفيد لويز – كينيدي - ماوريتسيو إيسلا - فيليبي لويس – دييجو ريباس - بيدرو – جابريل باربوسا – برونو هنريكي – أندرياس بيريرا.

وضف إليهم ويليان آراو الباحث عن لقب كوبا ليبرتادوريس الثالث في مسيرته، وصانع الألعاب الأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا والمدافع الغائب بسبب الإيقاف ليو بيريرا.

كل تلك الأسماء تسعى للقب ثالث لـ فلامنجو في كوبا ليبرتادوريس في تاريخ النادي بعد لقبي 1981 و2019.

فلامنجو لم يعرف طعم الخسارة في نهائي كوبا ليبرتادوريس من قبل، وفي النسخة الحالية من البطولة لم يخسر أي مباراة ويبحث عن انتصار مثالي بلقب ثالث يضعه على القمة برازيليا رفقة ساو باولو وجريميو وسانتوس برصيد 3 ألقاب لكوبا ليبرتادوريس.

للموسم الثاني تواليا سيكون النهائي برازيليا خالصا وللمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

خليفة جورج جيسوس

بعد موسم استثنائي لفلامنجو حقق الفريق خلاله 5 ألقاب مع البرتغالي جورج جيسوس، رحل الأخير ودخل فلامنجو دوامة البديل المناسب.

دومينيك تورنت مساعد بيب جوارديولا السابق تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الماضي.

الإسباني الذي وقع على عقدا ينتهي بنهاية 2021، رحل بعد 26 مباراة حقق الفوز في 15 بنسبة 64% وهي أقل بـ 15% من نسبة انتصارات جيسوس مع فلامنجو الذي وصل لـ 81% نسبة انتصارات.

وجاء خلفا له روجيريو سيني –حارس ساو باولو التاريخي- تولى قيادة فلامنجو خلفا للإسباني.

قاد سيني فلامنجو لحصد لقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي في الجولة الأخيرة.

لكن بداية الموسم الحالي لم تشهد تطورا بل وتراجعت النتائج شيئا فشيئا فكان الحل الانفصال.

ريناتو جاوتشو كان قد رحل عن جريميو بعد تجربة استمرت 5 مواسم وحقق خلالها 6 ألقاب، جاءته الفرصة ليتولى تدريب فلامنجو بدءا من يوليو 2021.

في 37 مباراة سجل 25 انتصارا و8 تعادلات و4 هزائم، سجل 87 مباراة واستقبلت شباكه 30 مع الأحمر والأسود.

ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ فلامنجو يعد من أشهر اللاعبين البرازيليين في القرن الماضي.

المدرب البالغ 59 والذي اتسم بالصرامة كمدرب كان يُعرف عنه الحياة الماجنة كلاعب وقضى موسما مخيبا للآمال في روما الإيطالي تسعينيات القرن الماضي.

انتقد العديد جاوتشو لعدم احتفاله بالأهداف بالشكل الكافي كمدرب والحديث مع لاعبي الخصم كثيرا أثناء سير المباريات.

وهو أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ كوبا ليبرتادوريس برصيد 50 فوزا وهو البرازيلي الوحيد الذي فاز بلقب كوبا ليبرتادوريس كلاعب ومدرب عامي 1983 و2017 رفقة جريميو.

جاوتشو صرّح من قبل عن المباراة النهائية: "سنواجه فريقا قويا للغاية يريد الفوز أيضا، لكن الفرصة لكلانا في تحقيق اللقب الثالث".

عُرف أيضا عن جاوتشو بتصريحاته المثيرة للجدل، فقبل لقاء ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2017 قال: " أؤكد أنني كنت لاعبا أفضل من كريستيانو رونالدو".

العام الماضي قبل بداية الموسم الجديد هاجم جاوتشو فريق فلامنجو بتصريحات عبر صحيفة "أبولا" البرتغالية: "فلامنجو ضم لاعبين دوليين وصرف 200 مليون ريال برازيلي (31 مليون يورو)، ولديهم أفضل تشكيل فاز بلقب الدوري وكوبا ليبرتادوريس، قبل موسمين حققنا (جريميو) لقب كوبا ليبرتادوريس دون أن نصرف الكثير".

وواصل "لم أسمع عن جورج جيسوس مع كامل الاحترام له من قبل، سمعت عنه فقط عندما وصل للبرازيل، لقد عمل مع نادي بنى فريقا وفاز، اللاعب الكبير لا يظهر بعمر الـ 35 بل في سنة الـ 19 أو 21".

ريناتو صرّح لموقع البطولة الرسمي قبل المباراة النهائية قائلا: "هل أنا أعظم برازيلي في تاريخ الكأس؟ لم يعد الأمر متروكًا لي للتحدث، لكنني أحاول تحطيم الرقم القياسي الخاص بي من حيث الانتصارات، والمشاركة في المسابقات، وبدون أدنى شك، في الألقاب".

"هذه هي وظيفتي. كلما فزت أكثر، وكلما فزت بالألقاب، كانت سيرتي الذاتية أفضل، لذلك أنا أبحث عن هذا المجد الأبدي كمدرب يوم 27 نوفمبر، في أوروجواي، نحترم خصومنا دائما، ولكن كما يريد بالميراس أن يكون أبطالا، نحن كذلك".

جاوتشو بسبب ضغط المباريات القارية والمحلية لم يلعب بنفس التشكيل الأساسي للفريق سوى 3 مباريات من أصل 34.

المباريات الثلاث هي: كورينثيانز وإنترناسيونال في الدوري وأولمبيا البارجوياني في كوبا ليبرتادوريس.

والتشكيل الأمثل للفريق الذي خاض الـ 3 مباريات هو: دييجو ألفيش في حراسة المرمى

ماوريتسيو إيسلا وجوستافو هنريكي وليو بيريرا وفيليبي لويس في الدفاع، في الوسط ويليان آراو ودييجو ريباس وإيفرتون ريبيرو.

وفي الهجوم الثلاثي الناري: جيورجان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وجابريل باربوسا.

منذ توليه المسؤولية لعب تحت قيادته 34 لاعبا.

على عكس أغلب المدربين البرازيليين واللعب بثلاثي دفاعي فأن جاوتشو يعتمد على 4 مدافعين ويلعب بخطة 4-2-3-1 والتي قد تتحول لخطة 4-3-3.

في آخر 9 مباريات لم يخسر الفريق، بل حاول تشديد الخناق على أتليتكو مينيرو في صراع الدوري إلا أن الديوك أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من حصد اللقب المحلي ليخسر فلامنجو لقبه الذي حققه آخر موسمين.

وودع الفريق كأس البرازيل من نصف النهائي أمام أتليتكو باراناينسي الذي حقق الأسبوع الماضي لقب كوبا سودا أمريكانا.

فريق من النجوم

مثلما أسلفنا فالفريق أغلبه يمتلك من الخبرات الأوروبية وسبق لأغلبهم أن ساهم في تحقيق لقب 2019.

كتيبة "روبو نيجيرو" أي الأحمر والأسود دعمت صفوفها بأسماء أقوى، ديفيد لويز مدافع تشيلسي وأرسنال السابق وبرونو فيانا مدافع سبورتنج براجا البرتغالي.

في الوسط انضم تياجو مايا من ليل الفرنسي وأندرياس بيريرا من مانشستر يونايتد، وكذلك كينيدي جناح تشيلسي.

في المقابل رحل لينكولن إلى فيسيل كوبي الياباني وبابلو ماري إلى أرسنال وجيرسون إلى مارسيليا، لم يخسر الفريق بل دعم صفوفه.

* شبكة جلوبو سبورتي ترصد المباريات التي خاضها كل لاعبي الفريق في الموسم الجاري (70 مباراة حتى الآن والرقم سيزيد)

ديفيد لويز الذي يعد الانتداب الأبرز في قائمة الفريق الموسم الجاري صرّح لموقع المسابقة الرسمي: "أعتقد أنني قررت اللعب مع فلامنجو الآن لأنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، لحياتي، للجميع - وبسبب ما يمثله فلامنجو، ليس فقط في البرازيل ولكن في جميع أنحاء العالم".

"إنها فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي للعودة إلى وطني والاستمتاع بكرة القدم ولكن أيضا أحاول القتال دائما من أجل الألقاب الكبيرة، مثل الآن مع فرصة لعب نهائي كبير في أمريكا الجنوبية. يجب أن أكون هنا وأواصل مسيرتي في المستوى الأعلى".

الهداف جابريل باربوسا صاحب الـ 10 أهداف هو أكثر لاعب ساهم بأهداف بالنسخة الحالية برصيد 14 هدفا.

يأتي خلفه برونو هنريكي زميله في الفريق بـ 10 أهداف (سجل 6 وصنع 4).

وخلفهم الأوروجوياني دي أراسكايتا صاحب الـ 9 أهداف (سجل 4 وصنع 5).

ثلاثية هجومية نارية يخشاها الجميع في قارة أمريكا الجنوبية.

مشوار الفريق

نحو جائزة الـ 22 مليون دولار، لم يخسر فلامنجو طيلة 12 مباراة في النسخة الحالية نحو النهائي.

فلامنجو تصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات.

في ثمن النهائي أقصى ديفينسيا إي خوستسيا بطل كوبا سود أمريكانا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

في ربع النهائي حقق أكبر فارق أهداف في تلك المرحلة بتاريخ البطولة بالفوز ذهابا 4-1 وإيابا 5-1.

في نصف النهائي التقى برشلونة الإكوادوري ففاز ذهابا 2-0 وبنفس النتيجة في الإياب.

رافائيل فيجيا لاعب بالميراس صرّح قبل المباراة المرتقبة لـ AFP قائلا: "أعلم الكثير من الناس الذين يرون أن فلامنجو المرشح للفوز، لكنها ستكون مباراة صعبة".