مانشيني: مواجهة البرتغال؟ كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا - بولندا

تحدث روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا عن احتمالية مواجهة البرتغال في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2022.

ووقع منتخبا البرتغال وإيطاليا في مجموعة واحدة على أن يتأهل منتخب واحدة بينهما إلى المونديال القطري. (طالع قرعة الملحق الأوروبي)

وقال مانشيني عبر شبكة راي الإيطالية: "كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل، هذه حقيقة".

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وتابع "الأمر واضح لكلينا، إيطاليا والبرتغال عليهم التغلب على مقدونيا الشمالية وتركيا".

وأضاف "مواجهة من مباراة واحدة، تجعل الأمر أصعب، واثقون ونفكر بشكل إيجابي خاصة عندما تصبح الأمور صعبة قليلا".

وأكمل "مررنا بمجموعة قوية، أمام سويسرا استحققنا الفوز ولم يحدث ذلك، علينا أن نلعب مباراة كبيرة ومن ثم سنرى ماذا سيحدث في النهائي".

وأتم "كان بإمكاننا تفادي حدوث ذلك، وقد نخوض نهائي متوقع أمام البرتغال".

وكان منتخب إيطاليا قد حل ثانيا خلف سويسرا، وهو نفس مركز البرتغال التي حلت خلف صربيا.

وتتبقى 3 مقاعد أوروبية للتأهل لمونديال قطر 2022 يتنافس عليها 12 منتخبا.

وغاب الأتزوري عن النسخة الأخيرة من كأس العالم بعدما خسر مباراة الملحق أمام السويد.

تصفيات كأس العالم إيطاليا روبرتو مانشيني
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