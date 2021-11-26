إما إيطاليا أو البرتغال.. نتيجة قرعة ملحق كأس العالم 2022 لقارة أوروبا

ستشهد المرحلة الأخيرة من التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم 2022 مواجهة نارية منتظرة بين إيطاليا والبرتغال.

وتتبقى 3 مقاعد أوروبية للتأهل لمونديال قطر 2022 يتنافس عليها 12 منتخبا.

وقوع إيطاليا والبرتغال في مجموعة واحدة يعني تأهل إحداهما لنهائيات كأس العالم.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أسكتلندا × أوكرانيا – ويلز × النمسا

المجموعة الثانية: روسيا × بولندا – السويد × التشيك

المجموعة الثالثة: إيطاليا × مقدونيا الشمالية – البرتغال × تركيا

الفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثانية، ومن يفوز في النهائي يتأهل مباشرة لكأس العالم

🥁 مواجهات نصف النهائي في مباريات الملحق الأوروبي المؤهل إلى #كأس_العالم قطر ٢٠٢٢ 🏆 سيتأهل 3⃣ منتخبات من هذه المواجهات إلى العرس العالمي! ما هي المواجهة الأبرز برأيكم؟ pic.twitter.com/NQ5D8k8iQ8 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2021

نظام الملحق

يتم تقسيم الـ 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 مصنفين + 2 غير مصنفين).

الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).

إذ تم تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها إلى 6 منتخبات مصنفة ومثلهم غير مصنفة.

المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)

المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)

المواعيد

مباريات نصف نهائي المجموعات أحد يومي 24 أو 25 مارس.

النهائي أحد يومي 28 و29 من الشهر نفسه.