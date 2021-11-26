إما إيطاليا أو البرتغال.. نتيجة قرعة ملحق كأس العالم 2022 لقارة أوروبا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 18:34

كتب : FilGoal

كأس العالم

ستشهد المرحلة الأخيرة من التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم 2022 مواجهة نارية منتظرة بين إيطاليا والبرتغال.

وتتبقى 3 مقاعد أوروبية للتأهل لمونديال قطر 2022 يتنافس عليها 12 منتخبا.

وقوع إيطاليا والبرتغال في مجموعة واحدة يعني تأهل إحداهما لنهائيات كأس العالم.

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وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أسكتلندا × أوكرانيا – ويلز × النمسا

المجموعة الثانية: روسيا × بولندا – السويد × التشيك

المجموعة الثالثة: إيطاليا × مقدونيا الشمالية – البرتغال × تركيا

الفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثانية، ومن يفوز في النهائي يتأهل مباشرة لكأس العالم

نظام الملحق

يتم تقسيم الـ 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 مصنفين + 2 غير مصنفين).

الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).

إذ تم تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها إلى 6 منتخبات مصنفة ومثلهم غير مصنفة.

المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)

المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)

المواعيد

مباريات نصف نهائي المجموعات أحد يومي 24 أو 25 مارس.

النهائي أحد يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

تصفيات كأس العالم أوروبا إيطاليا البرتغال
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