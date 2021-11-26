إما إيطاليا أو البرتغال.. نتيجة قرعة ملحق كأس العالم 2022 لقارة أوروبا
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 18:34
كتب : FilGoal
ستشهد المرحلة الأخيرة من التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم 2022 مواجهة نارية منتظرة بين إيطاليا والبرتغال.
وتتبقى 3 مقاعد أوروبية للتأهل لمونديال قطر 2022 يتنافس عليها 12 منتخبا.
وقوع إيطاليا والبرتغال في مجموعة واحدة يعني تأهل إحداهما لنهائيات كأس العالم.
وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: أسكتلندا × أوكرانيا – ويلز × النمسا
المجموعة الثانية: روسيا × بولندا – السويد × التشيك
المجموعة الثالثة: إيطاليا × مقدونيا الشمالية – البرتغال × تركيا
الفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثانية، ومن يفوز في النهائي يتأهل مباشرة لكأس العالم
🥁 مواجهات نصف النهائي في مباريات الملحق الأوروبي المؤهل إلى #كأس_العالم قطر ٢٠٢٢ 🏆
سيتأهل 3⃣ منتخبات من هذه المواجهات إلى العرس العالمي!
ما هي المواجهة الأبرز برأيكم؟ pic.twitter.com/NQ5D8k8iQ8— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2021
نظام الملحق
يتم تقسيم الـ 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 مصنفين + 2 غير مصنفين).
الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).
إذ تم تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها إلى 6 منتخبات مصنفة ومثلهم غير مصنفة.
المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)
المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)
المواعيد
مباريات نصف نهائي المجموعات أحد يومي 24 أو 25 مارس.
النهائي أحد يومي 28 و29 من الشهر نفسه.