بعد إصابته بـ كورونا.. طبيب الزمالك يكشف سبب مشاركة إمام عاشور أمام سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 20:09

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن سبب مشاركة إمام عاشور أمام سيراميكا كليوباترا رغم شعوره ببعض أعراض نزلة برد.

وقال محمد أسامة في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "إمام عاشور كان يعاني من إرهاق خفيف بمعسكر مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، وبناء عليه خضع لمسحه طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء، بالإضافة لتحليل أجسام مضادة كإجراء اطمئناني وجاءت نتيجتهما سلبية".

وأضاف "عدم مشاركة اللاعب بالأمس أساسيا كان بالاتفاق مع المدير الفني باتريس كارتيرون نتيجة شعوره بالإرهاق، كذلك لم يكن مصابا بأي أعراض خاصة بفيروس كورونا".

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طبيب الزمالك أتم "الإرهاق زاد على اللاعب بعد اللقاء، وبناء عليه أجرينا له مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية، واليوم تأكدت بعد خضوعه لأخرى عن طريق المنتخب".

كان منتخب مصر قد أعلن استبعاد إمام عاشور من قائمة بطولة كأس العرب بسبب إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء أمس الخميس. مباراة شارك فيها إمام عاشور كبديل بالدقائق الأخيرة.

وسيعلن منتخب مصر عن بديل إمام عاشور في قائمة كأس العرب خلال الساعات القليلة المقبلة.

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