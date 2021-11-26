تصفيات كأس العالم - مواجهات قوية في الملحق القاري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباريات الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2022.

ويُحجز مقعدين في نهائيات كأس العالم 2022 عن طريق الملحق بين 4 قارات.

وجاءت المباريات كالآتي:

ممثل آسيا × ممثل أمريكا الجنوبية

ممثل أمريكا الشمالية × ممثل أوقيانوسيا

💥 The intercontinental play-offs for places at the 2022 #WorldCup have been drawn 🗳️ pic.twitter.com/jhcTyTaeMv — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق بنظام مواجهة واحدة فاصلة يومي 13 و14 يونيو 2022، بعدما كان مقررا لها مارس 2022.

موقف القارات الأربع

آسيا: يتأهل أول وثاني ترتيب المجموعتين بشكل مباشر، بينما يلتقي ثالث ترتيب المجموعتين معا والفائز سيمثل القارة الصفراء في الملحق.

بالنتائج الحالية فأن الفائز من الإمارات وأستراليا هما من سيخوضان الملحق الآسيوي والذي لم يتحدد بعد.

أمريكا الجنوبية: يتأهل خامس ترتيب التصفيات اللاتينية إلى الملحق.

بالنتائج الحالية سيكون منتخب ممثلا لأمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية: يتأهل رابع ترتيب التصفيات إلى الملحق.

بالنتائج الحالية سيكون منتخب بنما ممثلا لأمريكا الشمالية

أوقيانوسيا: حتى الآن لم تُقم تصفيات قارة أستراليا ولم يتحدد بعد هوية المتأهل.

وكان منتخبا أستراليا وبيرو قد تأهلا لكأس العالم 2018 عن طريق الملحق بعد الفوز هندوراس ونيوزيلندا على التوالي.

وأقيمت منذ قليل قرعة الملحق الأوروبي والتي أسفرت عن مواجهات نارية. (طالع التفاصيل)