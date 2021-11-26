رومانو: تم الاتفاق مع موسكو.. رانكيك مدربا لـ مانشستر يونايتد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

رالف رانكيك

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع لوكوموتيف موسكو بشأن إنهاء عقد الألماني رالف رانكيك رئيس التنمية الرياضية في النادي الروسي.

وينوي مانشستر يونايتد الحصول على خدمات رانكيك كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك إثر إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" فإن الاتفاق سيتم توقيعه في عطلة الأسبوع الحالي.

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واتفق رانكيك بالفعل مع إدارة يونايتد على تولي منصب المدرب لنهاية الموسم، قبل الانتقال إلى وظيفة استشارية في النادي اعتبارا من يونيو 2022 ولمدة عامين.

يذكر أن مانشستر يونايتد قرر إقالة سولشاير عقب الخسارة أمام واتفورد 4-1، وهي الخسارة الخامسة في آخر 7 مباريات للشياطين الحمر في البريميرليج.

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