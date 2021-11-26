تشيلسي يؤكد إصابة شيلويل بقطع في الرباط الصليبي

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي تعرض لاعبه بن شيلويل لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

بنيامين تشيلويل النادي : تشيلسي تشيلسي

وأوضح المدرب الألماني في مؤتمر صحفي أنه خلال 6 أسابيع ستتحدد مدة غياب الظهير الأيسر للفريق.

ولم يستطع شيلويل (24 عاما) إكمال لقاء يوفنتوس يوم الثلاثاء وغادر مصابا في الدقيقة 72.

وقدم شيلويل أداء طيبا في الموسم الجاري مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

شارك في 12 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مرتقبة ضد ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر تشيلسي ترتيب البطولة مبتعدا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.