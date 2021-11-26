بسبب السوبر وكأس العالم.. مصدر من كاف لـ في الجول: قد نؤخر بداية مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 12:59

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إمكانية تأخير انطلاق دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأعلن كاف في وقت سابق إجراء 3 جولات من دور المجموعات في فبراير المقبل، لكنه يواجه أزمة بسبب إعلان إقامة كأس السوبر الإفريقي ومونديال الأندية في الشهر ذاته.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"علينا إعادة جدولة أجندة مباريات بطولتي الأندية".

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وأضاف "إذا جرى كأس العالم للأندية في فبراير سنضطر لتأخير انطلاق دور المجموعات".

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مونديال الأندية قد يجري في فبراير المقبل بالإمارات.

بينما أعلن كاف أن لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي سيجري في فبراير المقبل في قطر.

وتنطلق كأس إفريقيا للمنتخبات في 9 يناير المقبل.

بينما في مارس تجري المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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