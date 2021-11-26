المغرب والجزائر يستضيفان كأس إفريقيا للشباب والناشئين 2023

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" البلدين المستضيفين لكأس إفريقيا للشباب وكأس إفريقيا للناشئين لعام 2023.

وأوضح المصدر أن الجزائر ستستضيف بطولة إفريقيا للشباب عام 2023 المؤهلة لكأس العالم الذي سيجري في العام ذاته على أرض إندونسيا.

بينما يستضيف المغرب كأس إفريقيا للناشئين عام 2023.

وتؤهل كأس إفريقيا للناشئين إلى مونديال 2023 المقرر إقامته في بيرو.

وجاءت القرارات على هامش اجتماع الجمعية العمومية لكاف في القاهرة يوم الخميس.

تعرف على كل القرارات بالضغط هنا