الشعباني: المصري يخوض ملحق الكونفدرالية بـ13 لاعبا فقط

يعاني معين الشعباني مدرب المصري من نقص حاد في اللاعبين قبل مواجهة مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري يوم الأحد في ذهاب ملحق الكونفدرالية.

وقال الشعباني عبر قناة TEN:"المشكلة أن لدي 15 لاعبا فقط، منهم ثنائي مصاب هو إسلام عطية وكريم العراقي، أي 13 لاعبا فقط".

ثم استدرك "لكننا مطالبون بالتأهل لدور المجموعات".

وأضاف "جمهور المصري يفهم كرة القدم ويحب فريقه، يدرك الوضع الحالي، وصلنا متأخرين وعملنا لمدة أسبوعين فقط قبل انطلاق الموسم، واجهنا فرقا أكثر جاهزية منا. اللاعبون الجدد بعيدون عن نسق المباريات".

واستمر "نتحسن بدنيا وفنيا في كل مباراة، من المفترض أن يكون المصري في مركز أفضل. نسق المباريات مرتفع، واللقاءات قوية منذ بداية الموسم".

وأتم "المستوى متقارب بين الفرق والأداء التحكيمي مقبول بشكل عام. الدوريات العربية تتطور كثيرا، فالأندية العربية والمنتخبات تهيمن على بطولات إفريقيا".

وسيخوض المصري لقاء الإياب ضد ريفرز في 5 ديسمبر المقبل.

والفائز من الفريقين سيتأهل لدور المجموعات للكونفدرالية.

وتخطى المصري فريق ريفينيو أوثوريتي في دور الـ32.