كاريك عن مفاوضات رانكيك: لست بحاجة لهذه الأسئلة.. مستقبلي هو مباراة تشيلسي

أبدى مايكل كاريك القائم بأعمال مدرب مانشستر يونايتد عدم علمه وعدم اهتمامه بمفاوضات النادي مع رالف رانكيك لتولي القيادة المؤقتة إلى نهاية الموسم.

وكان كاريك قد تسلم المهمة إثر إقالة أولي جونار سولشاير، التي أتت نتيجة للخسارة الأخيرة أمام واتفورد 4-1، وهي الخامسة في آخر 7 مباريات بالبريميرليج.

وقال كاريك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "مستقبلي هو يومين أو ثلاثة قادمين، هذا أبعد حد أتجهز للنظر إليه".

وأضاف "هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الأمر. كرة القدم هي هذا النوع من المجالات، حيث لا تعرف أبدا ماذا يختبئ لك في أفضل الأوقات".

وأوضح "كل طاقتي وعقلي يتجهان إلى يوم الأحد (ضد تشيلسي). أسيطر على ما يمكنني السيطرة عليه. كل شيء آخر لا يهمني حتى أقلق بشأنه أو أتداخل معه، لأني أحتاج للفوز بهذه المباراة وهذا ما أتطلع لفعله".

وعما إذا كان قد تلقى أي معلومة بشأن مدة استمراره كمدرب مؤقت للفريق قال كاريك: "لم أكن بحاجة لأطرح أسئلة أكثر مما يلزم. الأمر حدث بسرعة كبيرة وهذا هو دوري في الوقت الحالي وحتى ينتهي أيا كان الوقت".

وتابع "أركز على الأيام القادمة وليحدث ما يحدث، سنتعامل معه. يجب أن نتمتع بالاستقرار والوحدة التي أظهرناها أمام فياريال. لدينا مباراة مختلفة الآن. منحت اللاعبين فكرة عما نحتاج إليه وهم على علم بما نتوقعه".

واختتم كاريك "أتوقع من اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم وأن يحاولوا بكل جهدهم. هذا ما أقوله لأبنائي".

يذكر أن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع رالف رانكيك كمدرب مؤقت لنهاية الموسم، قبل أن ينال عقدا مدته عامين في منصب استشاري.