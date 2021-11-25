سيراميكا كليوباترا: نطالب بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي في اتحاد الكرة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 21:43

كتب : أحمد الخولي

اعتراض مسؤولو سيراميكا كليوباترا على الحكم

طالب معتز البطاوي المشرف العام على الكرة لـ نادي سيراميكا كليوباترا بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسقط سيراميكا كليوباترا في فخ الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

واعترض مسؤولو سيراميكا كليوباترا على عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح التونسي بلال السعيداني.

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وقال البطاوي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "أطالب بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي في الاتحاد المصري لكرة القدم، لإصلاح منظومة التحكيم المصري، التي باتت تحتاج إلى إعادة نظر، تحت قيادة مختلفة تنقذ الموقف في ظل العوار الذي اجتاح الأداء التحكيمي وأدي لخلل واضح، أثر بشكل مباشر على نتائج عدد كبير من المباريات".

وأوضح "تجسدت الأخطاء بشكل صارخ، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، بعد الظلم الذي وقع على الفريق، نتيجة عدم احتساب ركلة جزاء، لصالح اللاعب بلال السعيداني، ضد طارق حامد لاعب الزمالك شهد بها القاصي والداني، وأقر بها الجميع، إلا حكم اللقاء محمد معروف، وحكم تقنية الفار محمد الحنفي، ومساعده محمود أبو الرجال".

وأضاف "أشعر بالحزن الشديد من عدم تأهيل الحكام بشكل كاف، مشيرا إلى أن الجولات الستة الماضية، شهدت تطورا كبيرا في كل عناصر المسابقة، من تصوير وإخراج وملاعب وتنظيم متميز تحت قيادة رابطة الأندية، لكن الأداء التحكيمي بات يشكل علامة استفهام".

وأتم "التطور لا يتسق مع الجهد الكبير من أجل تطوير المسابقة، التي لا زالت تعاني من غياب العدالة التحكيمية، لأسباب تحتاج إلى حل جذري لا يضع في حساباته الألوان والتوازنات، وهو الأمر الذي يمكن أن يطبقه بكفاءة العنصر الأجنبي، دون حرج، خاصة وأن دولًا كبرى في المنطقة العربية، لجأت إلى هذا الحل، ونجحت من خلاله، في الوصول بمسابقاتها إلى أعلى مرحلة من التميز والنجاح".

وكان البطاوي قد صرّح عقب المباراة مباشرة قائلا: "الزمالك لا يحتاج المساعدة من أحد".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز السادس.

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