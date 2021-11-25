سيراميكا كليوباترا: الزمالك لا يحتاج المساعدة من أحد

أبدى معتز البطاوي المشرف على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا استياءه من الأخطاء التحكيمية في مباراة الفريق ضد الزمالك.

واعترض الجهاز الفني لأصحاب الأرض على عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ضد الزمالك.

وخسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك بهدف سجله مصطفى فتحي. (طالع التفاصيل)

وقال معتز البطاوي عقب المباراة: "أبارك للزمالك وقدمنا مباراة كبيرة ولم نستحق الخسارة".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 2 "صادفنا سوء حظ وحاولنا أن نقدم كل شيء في الكرة".

وواصل "الزمالك لا يحتاج المساعدة من أحد، لا أحب الحديث عن التحكيم، هناك أشياء واضحة بالعين المجردة ولا أريد فتح تلك القصة ولابد أن نتوقف عن النظر للون القميص".

وأتم "الزمالك لديه إمكانيات داخل وخارج الملعب ونادي كبير، وأقول للإدارة أننا قدمنا كل ما لدينا وسنصحح أخطاءنا في التوقف المقبل".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز السادس.