عادت الانتصارات البيضاء.. الزمالك يهزم سيراميكا كليوباترا

بعد التعادل مع البنك الأهلي، عادت انتصارات الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

سجل مصطفى فتحي هدف الزمالك الوحيد في اللقاء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز السادس.

التشكيل

بدأ باتريس كارتيرون اللقاء بتغييرات كثيرة عن لقاء البنك الأهلي. حازم إمام بدأ كظهير أيمن، وتواجد أحمد فتوح كجناح أيسر.

وبدأ إسلام جابر في وسط الملعب بجانب طارق حامد، فيما عاد محمود علاء للتشكيل على حساب محمد عبد الغني.

وصف المباراة

سيراميكا كليوباترا كليوباترا بدأ اللقاء بشكل جيد. شريف دابو سدد كرة ثابتة في الدقيقة السابعة، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وكانت أولى فرص الزمالك الخطرة في الدقيقة الـ14. رأسية من عمر السعيد، وصلت إلى محمد عبد الشافي الذي سدد مباشرة، وتصدى لها عامر عامر بصعوبة.

استمر ضغط الزمالك في الدقيقة الـ18 بعد عرضية من مصطفى فتحي، قابلها عمر السعيد بلمسة وتصدى لها عامر عامر إلى ركنية.

تألق عواد

محمد عواد حافظ للزمالك على التعادل في الدقائق التالية. شادي حسين انفرد في الدقيقة الـ33 وسدد، لكن محمد عواد تصدى لها وتابعها باسم مرسي، ثم تألق عواد مجددا وتصدى لها أيضا.

ورد الزمالك بهدف أول في الدقيقة الـ39. تمريرة من إسلام جابر إلى عمر السعيد الذي مرر إلى مصطفى فتحي، وبدوره سدد مباشرة في المرمى.

تألق عواد استمر في الدقيقة الـ43 بعد خلفية مزدوجة من بلال السعيداني، لكن عواد تصدى لها ببراعة.

الزمالك يهدر التأمين

ورد الزمالك بمرتدة رائعة في الدقيقة الـ44 عن طريق إسلام جابر، والذي مرر إلى عمر السعيد الذي أرسل بينية إلى مصطفى فتحي، وبدوره مرر الكرة إلى إسلام جابر ولكنه سدد فوق المرمى.

فرصة خطيرة جديدة للزمالك في الدقيقة الـ45 وبينية من عمر السعيد إلى حازم إمام الذي انفرد وسدد، لكن تصدى لها عامر عامر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف.

الشوط الثاني

هيثم شعبان بدأ الشوط الثاني بدخول مصطفى عادل "ميسي" بدلا من كوامي بونسو.

محمد إبراهيم كان ثاني التبديلات بالدقيقة الـ51 بدلا من أحمد محسن.

وكاد سيراميكا كليوباترا يسجل التعادل في الدقيقة الـ51 بعد عرضية أبعدها الدفاع ووصلت إلى مصطفى البدري داخل الست ياردات، لكنه سدد فوق المرمى.

مصطفى فتحي أهدر الثاني في الدقيقة الـ60. عرضية من أحمد فتوح، قابلها مصطفى فتحي برأسية بجانب القائم.

الزمالك أهدر مجددا بالدقيقة الـ69 بعد عرضية من زيزو وصلت إلى أحمد فتوح، والذي مهد الكرة لـ مصطفى فتحي الذي سدد فوق المرمى.

هنا تدخل كارتيرون بدخول يوسف إبراهيم "أوباما"، وحمزة المثلوثي، ومحمد أوناجم بدلا من حازم إمام وزيزو، وإسلام جابر بالدقيقة الـ70.

وجاء التبديل الرابع في الدقيقة الـ77 بدخول سيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد.

هيثم شعبان رد بدخول إيفانز منساه بدلا من باسم مرسي في الدقيقة الـ81.

أما كارتيرون، فكانت آخر تبديلاته في الدقيقة الـ83 بدخول إمام عاشور بدلا من مصطفى فتحي.

محمد أوناجم أهدر الثاني بغرابة في الدقيقة الـ89. بينية طولية إلى أوناجم الذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد كرة عرضية ليهدر هدفا محققا.

لاعبو سيراميكا كليوباترا طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ92 بعد سقوط شريف دابو داخل منطقة الجزاء، لكن محمد معروف أمر باستكمال المباراة.

أصحاب الأرض طالبوا بركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ94 بعد عرضية ارتطمت بيد محمد عبد الشافي، لكن الحكم رأى بأنها غير متعمدة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز السادس.