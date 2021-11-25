كأس العرب - حارس لبنان: مواجهة مصر ستكون صعبة.. ولا شيء مستحيل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 21:11

كتب : محمود عزت

مصطفى مطر حارس مرمى لبنان

أعرب مصطفى مطر حارس منتخب لبنان عن جاهزية منتخب بلاده لمنافسات كأس العرب التي تستضيفها قطر منتصف الأسبوع المقبل.

ويعد مصطفى مطر هو الحارس الأساسي لمنتخب لبنان.

صاحب الـ 26 عاما خاض جميع مباريات المنتخب اللبناني في تصفيات كأس العالم 2022.

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وقال مصطفى مطر لـ FilGoal.com: "كانت الاستعدادات جيدة قبل البطولة، وقد أوقعتنا القرعة في مجموعة قوية مع مصر والجزائر والسودان، لكن ليس هناك شيء مستحيل بكرة القدم والتوفيق من عند الله".

وتابع "المنتخب المصري معروف بنجومه، وهو معروف لنا وستكون مباراة صعبة، لكن سنبذل كل جهدنا وان شاء الله سنكون في مستوى الحدث".

وواصل "لا أستطيع ذكر لاعب محدد في صفوف المنتخب المصري، لأن كل الفريق نجوم".

وعن مشوار لبنان في تصفيات كأس العالم، قال مطر: "يتبقى لنا 4 مباريات في مشوار التصفيات، ونلعب كل مباراة على حدى".

فيما تحدث عن الخسارة أمام إيران موضحا "كنا متقدمين في النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة، لكن منتخب إيران مستواه مرتفع وعاد في النتيجة".

وأكد "قاتلنا على أرض الملعب، وفي النهاية هذه هي كرة القدم، أخطاء صغيرة سوف تكلفك الخسارة".

وعن غياب اللاعبين المحترفين عن لبنان ببطولة كأس العرب، قال: "بالطبع غياب المحترفين سوف يأثر علينا، رغم ذلك اللاعبون سيكونوا على قدر المسؤولية".

وأتم "أتمنى الدعم من الجمهور وأن يظلوا خلفنا ويدعمونا، وأتمنى من الله التوفيق".

حارس مرمى نادي اُحد اللبناني سبق له أن لعب لأندية طرابلس والسلام زغرته في لبنان.

وخاض مطر أول مباراة دولية له بقميص لبنان في أغسطس 2019 أمام اليمن في كأس غرب آسيا.

يقع منتخب لبنان مع مصر والجزائر والسودان ضمن المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب والتي ستقام في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

لبنان كأس العرب مصطفى مطر
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