مؤتمر هيثم شعبان: رغبتنا في الفوز على الزمالك ظهرت متأخرة.. ولا نستحق الخسارة

أوضح هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أن رغبة الفريق في الفوز على الزمالك جاءت متأخرة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال شعبان: "للأسف رغبتنا في الفوز بالمباراة ظهرت متأخرة بعدما تقدم الزمالك في النتيجة".

وأضاف "كنا أفضل في كل شيء، ولا نستحق الخسارة".

وأردف "محمد إبراهيم شعر بالإجهاد بعد مباراة فاركو متأثرا بأرضية الملعب في المباراة الماضية، وانتظرنا أن يبدأ في الشوط الثاني ليساهم في تحقيق الفوز".

ورد على سؤال هل النتائج لا تساعد الفريق، أجاب قائلا: "النتائج لا تساعدنا؟ نحن في مكانة جيدة ونسير بخطى منطقية وحققنا في أول 4 مباريات 8 نقاط، وخسرنا امام فاركو واليوم أمام بطل الدوري بعد مباراة كبيرة".

وأكمل "نسير بخطى ثابتة، لعبنا مباراة في ظروف غير طبيعية أمام فاكرو واليوم أداءنا كان أفضل وخسرنا رغم أننا كنا أفضل".

وأتم "المهم كيف سيكون رد فعلنا في المرحلة المقبلة ولدينا 25 يوما للاستعداد، وسنعمل على الجانب النفسي للعمل على الفوز بالمباريات من بدايتها".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز السادس.