زيزو يغيب عن مواجهة المقاولون العرب

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 18:49

كتب : إبراهيم رمضان

كارتيرون أحمد سيد زيزو الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

يغيب أحمد سيد زيزو جناح الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وسيلتقي الزمالك مع ذئاب الجبل يوم 21 ديسمبر المقبل.

غياب زيزو يأتي لحصوله على الإنذار الثالث في الدوري الموسم الجاري أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري.

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وكان زيزو قد حصل على إنذارين سابقين ضد طلائع الجيش والأهلي.

ولم يسجل زيزو في مواجهة سيراميكا كليوباترا، بعدما سجل 5 أهداف في الدوري في أول 5 جولات من ركلات جزاء.

ويتصدر زيزو مع بيرسي تاو ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مرور 6 جولات. (طالع التفاصيل)

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز السادس.

الزمالك في الدوري أحمد سيد زيزو الدوري المصري
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