تاو يزاحم زيزو.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

زاحم بيرسي تاو مهاجم الأهلي أحمد سيد زيزو جناح الزمالك في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الدوري المصري

وأصبح في جعبة الثنائي 5 أهداف بعد مرور 6 جولات من انطلاقة الدوري المصري.

بيرسي تاو سجل ثنائية في شباك سموحة، بينما لم يسجل زيزو أمام سيراميكا كليوباترا بعدما سجل في 5 مباريات متتالية.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 حتى الآن:

بيرسي تاو – الأهلي – 5 أهداف

أحمد سيد زيزو – الزمالك – 5 أهداف

جون أوكوي إيبوكا – إنبي – 4 أهداف

مروان حمدي – سموحة – 4 أهداف

محمد هلال – البنك الأهلي – 4 أهداف

علي معلول – الأهلي – 4 أهداف

أحمد رفعت – فيوتشر – 3 أهداف

أجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري – 3 أهداف

وليد الكرتي – بيراميدز - 3 أهداف

عمر السعيد – الزمالك – 3 أهداف

حسن علي – المصري – 3 أهداف

عبده يحيى – غزل المحلة - 3 أهداف

إبراهيم عادل – بيراميدز – 3 أهداف

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