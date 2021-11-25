تاو يزاحم زيزو.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 18:14
كتب : FilGoal
زاحم بيرسي تاو مهاجم الأهلي أحمد سيد زيزو جناح الزمالك في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
وأصبح في جعبة الثنائي 5 أهداف بعد مرور 6 جولات من انطلاقة الدوري المصري.
بيرسي تاو سجل ثنائية في شباك سموحة، بينما لم يسجل زيزو أمام سيراميكا كليوباترا بعدما سجل في 5 مباريات متتالية.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 حتى الآن:
بيرسي تاو – الأهلي – 5 أهداف
أحمد سيد زيزو – الزمالك – 5 أهداف
جون أوكوي إيبوكا – إنبي – 4 أهداف
مروان حمدي – سموحة – 4 أهداف
محمد هلال – البنك الأهلي – 4 أهداف
علي معلول – الأهلي – 4 أهداف
أحمد رفعت – فيوتشر – 3 أهداف
أجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري – 3 أهداف
وليد الكرتي – بيراميدز - 3 أهداف
عمر السعيد – الزمالك – 3 أهداف
حسن علي – المصري – 3 أهداف
عبده يحيى – غزل المحلة - 3 أهداف
إبراهيم عادل – بيراميدز – 3 أهداف