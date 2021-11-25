مجدي عبد العاطي: الكرات الثابتة منحتنا الفوز على الاتحاد.. وحرصنا على استغلال عمرو جمال

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 18:31

كتب : أحمد الخولي

مجدي عبد العاطي - المدير الفني لفريق فاركو

أوضح مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ فاركو أن الكرات الثابتة ساهمت في فوز فاركو الثالث على التوالي.

وحقق فاركو الفوز الثالث تواليا بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

وقال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمدلله على تحقيق الفوز حققنا 3 مباريات فوز متتالي".

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وأضاف "الكرات الثابتة منحتنا الفوز، أداءنا كان منظما مثلما فعلنا في مباراة سيراميكا كليوباترا ولعبنا على إغلاق مساحات الملعب".

وأوضح "فعلنا بالتغطية العكسية بشكل مميز، تعرض عزمي غومة للإصابة بين الشوطين وهو مصاب من المباراة الماضية وتحامل على نفسه".

وأشار "بكل تأكيد 3 نقاط مهمة للفريق وحرصنا على استغلال رأسيات عمرو جمال وحققنا الفوز".

وأكمل "الفريق قدم مجهودا كبيرا من مباراة سيراميكا كليوباترا وتحدثت مع اللاعبين وحاولوا أن يبذلوا أقصى ما لديهم بمجهود مضاعف بعد التغييرات والكثافة في نص الملعب منحتنا المكسب".

واختتم "بعد المباريات الثلاث الأولى قدمت استقالة ولكن الإدارة رفضت وساندتني، وتحدثنا مع اللاعبين وتعبنا حتى حققنا 3 انتصارات متتالية وعالجنا أخطاءنا".

وحصد فاركو 3 نقاط غالية بعد الفوز في مباراة الجولة السادسة من الدوري، ليصعد للمركز الرابع بالفوز بالنقطة التاسعة، أما الاتحاد السكندري فتراجع للمركز السابع بـ 8 نقاط.

فاركو مؤتمر فاركو مجدي عبد العاطي
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