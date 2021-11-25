عمرو جمال يرفع رأس فاركو في دربي سكندري ضد الاتحاد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فاركو

رفع عمرو جمال رأس فاركو، ليحقق الفريق الصاعد حديثا مفاجأة كبرى بالفوز على الاتحاد السكندري في دربي العاصمة الثانية، 2-1.

وحصد فاركو 3 نقاط غالية بعد الفوز في مباراة الجولة السادسة من الدوري، ليصعد للمركز الرابع بالفوز بالنقطة التاسعة، أما الاتحاد السكندري فتراجع للمركز السابع بـ 8 نقاط.

بدأ الفريقان المباراة بتشكيل هجومي، لكن السجال ساد بين الفريقين في الربع ساعة الأولى.

ولكن في الدقيقة 27، استغل أحمد عوض مدافع فاركو رأسيات متتالية داخل منطقة الجزاء ليسدد رأسية تعدت خط مرمى محمد عبد المنصف معلنة الهدف الأول لفاركو.

وبعد ذلك الهدف، ضغط فريق المدرب حسام حسن بشكل قوي بغية إحراز التعادل.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مرر خالد الغندور عرضية متقنة قابلها كريم الديب برأسية في شباك محمد صبحي، معلنة التعادل.

الشوط الثاني، شهد سيطرة لفريق المدرب مجدي عبد العاطي، على المباراة بشكل كبير.

وبعد إهدار أكثر من فرصة، أخطرها كانت من عمرو جمال، استطاع الغزال برأسية استغلال ارتباك دفاع زعيم الثغر وسجل في الدقيقة 86 في شباك محمد عبد المنصف، معلنة الفوز الأول لفاركو في دربي سكندري جديد في الدوري.

الاتحاد السكندري فاركو في الدوري
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