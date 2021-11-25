كأس العرب - مدرب الجزائر يتحدث عن منتخب مصر.. ويوضح دور بلماضي

تطرق مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين للحديث عن منافسه في كأس العرب، منتخب مصر، وأوضح دور جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول.

ويتواجد المنتخب الجزائري في مجموعة واحدة مع مصر ولبنان والسودان.

وقال بوقرة في تصريحات نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر يوتيوب: "أعتقد أن منتخبات مثل مصر وتونس ستشارك بتشكيلات قوية وأغلب لاعبيها من المنتخب الأول".

وأضاف "منتخب المغرب سيدخل البطولة وهو يملك لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أي أن لاعبيه اعتادوا على اللعب معا منذ فترة طويلة".

وتابع "المغرب مثله مثل مصر وتونس اللتين ستشاركان تقريبا بالمنتخب الأول، ونفس الشيء بالنسبة للبنان والعراق والسودان والإمارات، أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة ذات مستوى مرتفع الإثارة والمتعة".

جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة الفراعنة

ويرى أن "كأس العرب ستفيد اللاعبين كثيرا، وأنا واثق من أنها ستكون بطولة مثيرة، خاصة وأن هناك الكثير من صراعات الزعامة بين المنتخبات العربية".

وعن المجموعة التي يلعب فيها المنتخب الجزائر، قال بوقرة: "حللت طريقة لعب مصر ولبنان والسودان جيدا، ولدي فكرة واضحة عن كل فريق".

ويعتقد أن "كل المنتخبات المشاركة مرشحة للقب في مثل هذا النوع من البطولات، لا يوجد فوارق كبيرة بين المنتخبات، كما أن عنصر المفاجأة وارد".

منتخب الجزائر للمحليين يضم أكثر من لاعب يتواجد باستمرار في صفوف الفريق الأول، مثل بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ويوسف بلايلي جمال بن العمري ثنائي قطر القطري ورايس مبولحي حارس الاتفاق السعودي.

وعلق على ذلك قائلا "دوريات مثل الدوري السعودي والدوري القطري ستتوقف خلال البطولة العربية، لذلك كان من الصعب ترك هؤلاء اللاعبين دون مشاركة في المباريات، خاصة وأن بطولة كأس أمم إفريقيا على الأبواب".

وأردف "بلايلي وبن العمري عادا من الإصابة منذ فترة قصيرة، ورأينا كيف ظهرا في آخر مباراة مع المنتخب الأول، وبالتالي فإن كأس العرب فرصة مناسبة لهما للحصول على وقت اللعب واستعادة مستوياتهما".

وعن علاقته بجمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الأول، أوضح "بلماضي سيكون معنا في كأس العرب، نحن نتحدث دائما ونتواصل ونتشاور، لا يوجد فرق كبير بيني وبينه في طريقة وفلسفة اللعب والتحضير للمباريات، ولكن من الناحية التكتيكية كل مباراة ولها خططها".

وستلعب الجزائر مباراتها الأولى مع السودان يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة لبنان يوم 4 ديسمبر، ثم تواجه مصر يوم 7 من الشهر نفسه.

video:1

بطولة كأس العرب ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.