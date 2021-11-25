قائمة المصري – 18 لاعبا في نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد

وصلت بعثة النادي المصري إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد.

وتضم قائمة النادي المصري 18 لاعبا لمواجهة ريفرز يونايتد في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي المصري مع ريفرز يونايتد يوم الأحد المقبل في مباراة الذهاب، على أن يكون الإياب في مصر.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود – عصام ثروت – محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – إسلام صلاح – أحمد شديد قناوي – كريم علاء.

الوسط: فريد شوقي – حجاج عويس – إيزي إيميكا – حسن علي – إسلام عطية – محمد عبد اللطيف "جريندو" – محمد عنتر – زياد فرج.

الهجوم: أوستين أموتو – حسين رجب.