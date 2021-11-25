مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الزمالك.. أوناجم يهدر الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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ق. 89 محمد أوناجم ينفرد ويسدد عرضية ليهدر الهدف الثاني.

ق. 83 إمام عاشور يشارك بدلا من مصطفى فتحي.

ق. 78 سيف الجزيري يشارك بدلا من عمر السعيد.

ق. 70 أوباما وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم يشاركون بدلا من حازم إمام وزيزو، وإسلام جابر.

ق. 69 عرضية من زيزو إلى فتوح الذي مرر إلى مصطفى فتحي وسدد فوق المرمى.

ق. 60 عرضية من أحمد فتوح، قابلها مصطفى فتحي برأسية بجانب القائم.

ق.51 محمود البدري يهدر التعادل من داخل الست ياردات.

ق 46: مصطفى عادل ميسي يشارك في تغيير لسيراميكا كليوباترا بدلا من كوامي بونسو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 فرصة خطييرة جديدة للزمالك وبينية من عمر السعيد إلى حازم إمام الذي انفرد وسدد، لكن تصدى لها عامر عامر.

ق. 44 مرتدة يقودها إسلام جابر ويمرر إلى عمر السعيد الذي أرسل بينية إلى مصطفى فتحي، وبدوره مرر الكرة إلى إسلام جابر ولكنه سدد فوق المرمى.

ق. 43 خلفية مزدوجة رائعة من بلال السعيداني، وتصدى لها محمد عواد ببراعة.

ق. 39 جووول أووول للزمالك عن طريق مصطفى فتحي. تمريرة من إسلام جابر إلى عمر السعيد الذي مرر إلى مصطفى فتحي، وبدوره سدد مباشرة في المرمى.

ق. 34 محمد عواد يتألق. شادي حسين ينفرد ويسدد ويتصدى لها عواد ويتابعها باسم مرسي ويتصدى لها عواد مجددا.

ق. 18 عرضية من مصطفى فتحي، قابلها عمر السعيد بلمسة قبل عامر عامر لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 14 أولى فرص الزمالك الخطرة. كرة ساقطة تصل إلى محمد عبد الشافي الذي سدد على الطائر وتصدى لها عامر عامر بصعوبة.

ق. 7 مخالفة ينفذها شريف دابو في القائم الأيمن لمحمد عواد.

بداية المباراة