مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الزمالك.. عبد الشافي يهدر الأول

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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ق. 18 عرضية من مصطفى فتحي، قابلها عمر السعيد بلمسة قبل عامر عامر لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 14 أولى فرص الزمالك الخطرة. كرة ساقطة تصل إلى محمد عبد الشافي الذي سدد على الطائر وتصدى لها عامر عامر بصعوبة.

ق. 7 مخالفة ينفذها شريف دابو في القائم الأيمن لمحمد عواد.

بداية المباراة

الدوري المصري الزمالك سيراميكا كليوباترا
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