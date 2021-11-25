انتهت في الدوري - الأهلي (4)-(1) سموحة.. نهاية المباراة

يستضيف الأهلي فريق سموحة على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة، بينما سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط ولكن من أربع مباريات فقط.

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نهاية المباراة

ق82 هدف ملغي لحسين الشحات بسبب التسلل

ق80 جوووول الهدف الرابع للأهلي عن طريق بيرسي تاو بعد صناعة من محمد هاني

ق73 إلغاء ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق70 ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات

ق67 جووووول حسين الشحات يسجل الثالث بعد خطأ فادح من دفاع سموحة

ق67 جوووول كناريا يقلص الفارق

ق65 توقف اللعب لإصابة محمد الشناوي

ق60 أهدر الأهلي فرصة تسجيل الهدف الثالث بعرضية من حسين الشحات مرت من أمام بيرسي تاو

ق45 تبديل أول للأهلي بنزول محمد هاني بدلا من أكرم توفيق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 بطاقة صفراء لأحمد سامي المدير الفني لسموحة بسبب الاعتراض

ق35 جوووول رائع من بيرسي تاو

ق31 جووووول أيمن أشرف يسجل الأول بعد صناعة من حسين الشحات

ق29 استئناف المباراة

ق28 اصطدام مروان حمدي بأليو ديانج وتوقف المباراة للعلاج

ق21 حمدي فتحي يخطأ في تقدير الكرة ولكن تتحول إلى ركنية

ق10 تسديدة من أليو ديانج لكن بعيدة عن المرمى

ق6 العارضة تتصدى لركلة جزاء بدر بانون

ق5 احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق4 أفشة يلعب كرة عرضية ولكن تشتيتها بعيدا عن منطقة الجزاء

ق3 بطاقة صفراء مبكرة ضد محمد شكري بعد التدخل على أكرم توفيق

انطلاق المباراة