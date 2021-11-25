مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. سيطرة بدون خطورة

يستضيف الأهلي فريق سموحة على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة، بينما سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط ولكن من أربع مباريات فقط.

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ق21 حمدي فتحي يخطأ في تقدير الكرة ولكن تتحول إلى ركنية

ق10 تسديدة من أليو ديانج لكن بعيدة عن المرمى

ق6 العارضة تتصدى لركلة جزاء بدر بانون

ق5 احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق4 أفشة يلعب كرة عرضية

ق3 بطاقة صفراء مبكرة ضد محمد شكري بعد التدخل على أكرم توفيق

انطلاق المباراة