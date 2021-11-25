مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. سيطرة بدون خطورة
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:33
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق سموحة على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الأهلي صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة، بينما سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط ولكن من أربع مباريات فقط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق21 حمدي فتحي يخطأ في تقدير الكرة ولكن تتحول إلى ركنية
ق10 تسديدة من أليو ديانج لكن بعيدة عن المرمى
ق6 العارضة تتصدى لركلة جزاء بدر بانون
ق5 احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق4 أفشة يلعب كرة عرضية
ق3 بطاقة صفراء مبكرة ضد محمد شكري بعد التدخل على أكرم توفيق
انطلاق المباراة
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